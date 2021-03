Počela vakcinacija u Domu penzionera Banjaluka

BANJALUKA - Dom penzionera Banjaluka će od ponedjeljka, 22. marta, biti zatvoren za posjete i ulazak trećih lica kako bi efekat vakcinacije zaposlenih i korisnika ove ustanove, koja je počela danas, bio potpun.

Iz Doma penzionera je saopšteno da je danas vakcinisano 30 zaposlenih vakcinom "sputnjik ve", te da će tokom sljedeće sedmice biti vakcinisani svi korisnici koji to budu željeli.

"To je do sada najveći korak u borbi sa virusom korona, a da bi efekat vakcinacije bio potpun, odlučeno je da od ponedjeljka u Domu stupe na snagu pooštrene mjere, što podrazumijeva da će dvije sedmice, a po potrebi i do revakcinacije, Dom biti zatvoren za posjete i ulazak trećih lica", navodi se u saopštenju.

Iz Doma penzionera su istakli da je cilj da se sačuvaju korisnici ove ustanove u najosjetljivijoj fazi vakcinacije.

"Prijem novih korisnika u Dom penzionera Banjaluka se neće prekidati, već će se obavljati u skladu sa smjernicama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske", navodi se saopštenju.