Počeli prijemni ispiti na Univerzitetu u Banjaluci

BANJALUKA - Prijemni ispiti za upis na prvi ciklus studija u akademskoj 2023/2024. godini počeo je danas na svim fakultetima Univerziteta u Banjaluci.

"U devet časova počelo je polaganje prijemnih ispita na svim članicama Univerziteta u Banjaluci, dok na Medicinskom fakultetu počinje u 14 časova. Na Akademiji umjetnosti, Fakultetu bezbjednosti i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta ispit će trajati nešto duže zbog kompleksnosti polaganja prijemnih ispita", kazao je za "Nezavisne novine" Dario Stanković, portparol Univerziteta u Banjaluci.

Ističe da su studenti tradicionalno najveće interesovanje, kao i ranijih godina, iskazali za: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Elektrotehnički, Ekonomski, Pravni, Medicinski, Fakultet bezbjednosti, Mašinski fakultet, kao i Akademiju umjetnosti.

"Poslije prvog upisnog roka vjerovatno će ostati slobodnih mjesta, te očekujemo drugi, odnosno, treći upisni rok. Kada je riječ o drugom upisnom roku njega organizuju članice koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prijave za drugi upisni rok bi trebale početi 28.avgusta i trajaće do 1.septembra, a prijemni ispiti će biti organizovani 4.septembra od devet časova", objasnio je Stanković.

Dodaje da je veliko interesovanje stranih studenata za Medicinski fakultet.

"Radi se o studentima koji će nastavu slušati na engleskom jeziku u Univerzitetu u Banjaluci, a oni od 12. juna do 7. jula mogu da se prijave za polaganje prijemnih ispita, a polažu ih 10. jula. Upis primljenih stranih kandidata na Medicinskom fakultetu traje od 21. do 28. avgusta, a zbog procedure i zato što su to strani državljani za njih je malo kasnije zakazan prijemni ispit", objašnjava Stanković.

Napominje da je na prvom ciklusu studija planiran upis 2.770 studenata na svim fakultetima i studijskim programima, od kojih 1.936 može biti upisano na budžet, a 402 na samofinansiranje, kao i 351 strani i 81 vanredni student.

"Što se tiče drugog i trećeg ciklusa studija i tu je konkurs otvoren i planiran je upis, ali to traje nešto duže. Od 19.juna objavljen je konkurs i sve do 6.oktobra kandidati se mogu prijaviti", rekao je Stanković.