Počeo drugi ciklus košenja po banjalučkim naseljima

BANJALUKA - Uprkos otežanim uslovima uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uslovima, pojačane su aktivnosti na košenju trave i uređenju javnih zelenih površina na području Banjaluke, saopšteno je iz Gradska uprave.

Tako je danas započeo i drugi ciklus košenja naselja i trenutno se vrši košenje oko bloka zgrada u Ulici Nikole Pašića, ali i u ulicama Branka Popovića, Zmaj Ognjenog Vuka kao i u Gundulićevoj.

Uporedo sa košenjem vrši se i orezivanje zelenila i živih ograda.

Kako su naveli iz Odjeljenja za komunalne poslove, usljed nepovoljnih vremenskih prilika ove sezone aktivnosti na košenju i uređenju zelenila odvijaju se otežano.

-Naime, kišno vrijeme, te temperature od 18 do 25 stepeni i stalno isparavanje pogoduju rastu trave, te u ovim uslovima trava dnevno naraste i do nekoliko centimetara. Nestabilno vrijeme svakako u velikoj mjeri otežava i usporava proces košenja – ističu u Odjeljenju, te napominju da su radnici komunalnih preduzeća na terenu, kad god to vremenski uslovi dozvole.

Iz Odjeljenja podsjećaju da su prioretne površine poput traka uz saobraćajnice , parkovi i uži centar grada do sada pokošeni četiri puta, kao i da je završen prvi ciklus košenja naselja, kao i da je u toku i uređenje obala Vrbasa i Vrbanje.

Takođe, iz Odjeljenja su najavili da je polovinom juna planiran i početak košenja korovišta.