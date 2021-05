Početkom juna preko novog mosta u Srpskim toplicama

Već početkom idućeg mjeseca, odnosno od 1. do 10. juna, možemo očekivati da će most u Srpskim toplicama biti pušten u saobraćaj, potvrdio je za "Nezavisne" gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Istakao je da su u toku završni radovi, te da je pitanje dana kada će most biti pušten u funkciju.

"Od 1. juna, a najkasnije do 10. juna, može se očekivati da će most biti pušten u saobraćaj. Svakako će to biti u prvih nekoliko dana sljedećeg mjeseca", rekao je Stanivuković.

Mještani Srpskih toplica s radošću su dočekali vijest da će novi most uskoro biti završen.

"Konačno smo dočekali da radovi budu završeni. Ovaj most će omogućiti lakšu komunikaciju našeg naselja s centrom grada", kazao je Miloš K. iz Srpskih toplica.

Nataša P. iz ovog naselja kaže da su godinama čekali na realizaciju ovog projekta.

"Novi most će nam olakšati i ubrzati svakodnevni odlazak na posao u centar grada", kaže Nataša P.

Ranije su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve kazali da je pri kraju izgradnja mosta u Srpskim toplicama, te da se postavljaju ograda i javna rasvjeta.

Kako su tada naveli iz ovog odjeljenja, sanirali su pješačke staze uz magistralni put, odnosno između starog i novog mosta, što se takođe privodi kraju.

"Paralelno, u toku su i pripreme za ispitivanje nosivosti konstrukcije mosta", kazali su iz ovog odjeljenja.

Novi most će, kako su najavili iz ovog odjeljenja, omogućiti kvalitetniju vezu između istočnog i zapadnog tranzita te rasteretiti ulaz u grad iz pravca kanjona Tijesno i Manjače.

Vrijednost ove investicije iznosila je 3,5 miliona KM, ali je za dodatne radove bilo neophodno izdvojiti još 300.000 KM iz budžeta grada da bi sve bilo završeno.

Novi most imaće raspon od 63, a širinu 11 metara i, osim dvije saobraćajne trake po tri i po metra, imaće i pješačke staze širine po dva metra, te pristupne saobraćajnice, proširenje ulazno-izlaznih traka na magistralnom putu i uređenje obaloutvrde.

Izgradnja ovog mosta počela je u februaru 2020. godine, a prvobitni rok kada je most trebalo da bude završen bio je 31. decembar. Sljedeći rok bio je april, međutim izvođači su tražili da to ipak bude kraj maja zbog, kako su tada naveli, poteškoća u funkcionisanju tokom korone.

Izvođač radova je konzorcijum koji čine preduzeća "Kozaraputevi", "Prijedorputevi", "ABS solution" i "Metaling", a rok je 10 mjeseci.