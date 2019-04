Počinje "Vivia Run&More Weekend" festival u Banjaluci

"Vivia Run&More Weekend" festival počinje danas u Banjaluci školskom "School run" trkom i "Color Fun Run" trkom, dok je centralni događaj u subotu, kada će biti održan RMC Banjaluka polumaraton.

Školarci će s Trga Krajine startovati u 13.30, dok će učesnici zabavne trke "Color Fun Run", koja će biti održana na tvrđavi Kastel, ka cilju krenuti u 19 časova, pola sata nakon ceremonije otvaranja festivala.

"Interesovanje je veliko za školske trke. Očekujemo oko 4.000 trkača, a učestvovaće osnovci od šestog do devetog razreda i srednjoškolci. 'Color Fun Run' je trka zabavnog karaktera, veoma popularna u svijetu, a kod nas se prvi put održava i privlači veliku pažnju. Vjerujem da će svi uživati - i učesnici i posjetioci", rekla je Radislavka Račić, sportska direktorica RMC Banjaluka polumaratona, podsjećajući da ovogodišnje izdanje festivala ima šest trka.

Pored školske, zabavne trke i polumaratona, tu su trka na 10 km, 5k timska trka i bambini maraton.

U sklopu festivala na tvrđavi Kastel biće održan sportski sajam "Expo" (danas od 10 do 20 časova, subota od 10 do 15 časova), te EDU cocahing forum (danas od 16 do 18.30, subota od 12 do 18, nedjelja od 10 do 13), na kojem će među govorniciam biti jedan od najboljih bh. atletičara i promoter trke Amel Tuka.

Osim sportskog i edukativnog dijela, organizator je pripremio i zabavni dio. Tako danas (od 19.30) građanima Banjaluke poklanjaju koncerte Lake i "Queen Real Tribute" benda na Kastelu.

Zbog trka će danas doći do obustave saobraćaja u pojedinim ulicama u Banjaluci. Od 12 do 15.30 i od 18 do 20.30 biće potpuna obustava saobraćaja u Ulici kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara cara Dušana i na Bulevaru cara Dušana - Tržnička, na dijelu od Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića.