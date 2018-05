Počinje uklanjanje starog i gradnja novog Zelenog mosta

BANJALUKA - Uklanjanje starog mosta i pripreme za početak gradnje novog na lokaciji Zelenog mosta, počeće u narednim danima, nakon što su ovih dana okončane tenderske procedure i izabran izvođač radova.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić, potvrdio je da je dobijena dozvola za uklanjanje starog mosta, te da bi do kraja sedmice trebalo da bude održan sastanak sa izvođačima, projektanima i nadzornim organima na kome će biti dogovoreni svi detalji u vezi sa gradnjom novog mosta.

“Izabran je izvođač radova kojeg čini konzorcijum na čelu sa preduzećem „Prijedorputevi“. Sredstva od 2,2 miliona KM obezbijedili smo kroz emisiju obveznica kako bi riješili i ovaj prioritetni projekat iz oblasti saobraćaja”, kazao je Sandić.

Kako je naglasio, prilikom izrade projekta vodilo se računa da most ima ne samo svoju funkcionalnost, već i estetsku vrijednost.

Novi most, koji će spojiti naselja Obilićevo i Kočićev vijenac, biće dužine 80 metara i širine 14 metara. Trebalo bi da zamijeni postojeću konstrukciju koja je, zbog dotrajalosti, prošle godine zatvorena za saobraćaj motornih vozila.

Imaće dvije saobraćajne trake, a predviđene su i obostrane pješačke i biciklističke trake, kao i vidikovac i moderna rasvjeta. Uz novi most preko rijeke Vrbas, biće izgrađena i pristupna saobraćajnica u Ulici Gavrila Principa i rekonstruisana Ulice Branka Morače do spoja sa Kozarskom ulicom.

“Novi most je dio velikog projekta izgradnje saobraćajnog prstena oko grada, koji će povezati istočni i zapadni tranzit i značajno rasteretiti saobraćaj u gradu”, rekao je Sandić. On je podsjetio da su u toku radovi na gradnji kružnog toka na Rebrovcu i dionice Istočnog tranzita, a da je Grad već započeo rješavanje imovinskih odnosa za nastavak spoja istočnog tranzita od Ulice Brace Potkonjaka do Ulice Gavrila Principa.

“Ukoliko riješimo imovinske odnose, sa preduzećem „Putevi RS“ dogovorili smo da ove godine započnu i radovi na ovoj dionici”, zaključio je Sandić.