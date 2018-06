Počinju najmasovniji fitnes treninzi na otvorenom u Banjaluci

BANJALUKA - Najmasovniji fitnes trening na otvorenom “Dukat fit ljeto”, koji promoviše zdrav način života i obećava odličnu zabavu, počinje večeras u Banjaluci, a organizatori pozivaju građane da im se pridruže i naredni mjesec svako veče besplatno vježbaju u parku “Mladen Stojanović”.

Otvaranje sedmog “Dukat fit ljeta” zakazano je za 18.30 časova, a organizator ove tradicionalne manifestacije Udruženje za sport i rekreaciju “L fit” očekuje više od 1.000 učesnika koji će doći na razgibavanje.

Predsjednik Udruženja “L-Fit” Lidija Ljubičić nada se da će park biti krcat i da će odisati dobrom energijom jer su pripremili zanimljiv program.

- Na otvaranje dolazi hrvatski fitnes trener Dalibor Petrinić koji će nakon vježbanja održati kratko predavanje o ishrani, te promovisati svoju knjigu “Ishrana za koju smo stvoreni” koju će učesnici imati priliku da kupe. Prvi ovogodišnji trening otvoriće naša gošća iz Srbije, trener Sanja Nikšić - rekla je Ljubičićeva.

Dodala je da ovaj projekat, koji je pokrenut s ciljem da građanima približi sport i razvije svijest o tome da je fizička aktivnost neophodna za zdravlje, iz godine u godinu privlači sve veći broj vježbača.

“Fitnes ljeto je najmasovniji trening pod vedrim nebom u našem gradu koji svake godine okupi između 900 i 1.120 učesnika. Za ovogodišnje treninge se prijavilo oko 820 učesnika ali očekujemo da dođe mnogo više građana jer prijava nije obavezna”, rekla je Ljubičićeva i dodala da će na otvaranju učesnicima podijeliti akreditacije i majice.

Naglasila je da je program vježbanja prilagođen svima, od početnika do utreniranih osoba, te da će učesnici u banjalučkom parku od večeras do 8. jula vježbati po njenim instrukcijama, kao i trenera Simone Joksimović, Romane Stojanović, Nine Rakić, Ozrena Ćurlića, Tamare Bilbije i Suzane Babić. Treninzi će počinjati svako veče u 19 časova i trajaće sat vremena.

Treninzi su sastavljeni od različitih vježbi za tijelo, zumbe, kardio treninga do vježbi oblikovanja, tako da svako može pronaći sebe u nekom od programa - rekla je Ljubičićeva i dodala da će treneri davati i savjete o ishrani. Ona je pozvala sve građane da im se pridruže bez obzira na formu u kojoj se nalaze.

Sponzori

Lidija Ljubičića ističe da banjalučko fitnes ljeto ne bi bilo moguće bez podrške sponzora.

“Generalni sponzor je “Dukat fit”, a podršku su nam pružili i “Tropik”, “Hemofarm”, “Alfa plam”, “Triglav osiguranje”, “Enmon”, “Nektar pivo”, “Sarajevski kiseljak”, “Voda Jana” i “Kapriolo” “, rekla je Ljubičićeva.