Pogledajte gdje će biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja SP u raftingu

BANJALUKA - Zbog bezbjednog odvijanja takmičenja u okviru Svjetskog prvenstva u raftingu, kojem je domaćin Banjaluka, u narednim danima doći će do izmjene režima u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Karanovac – Crna Rijeka, na lokacijama kanjon Tijesno i Bijeli buk.

Kako prenose iz Gradske uprave na lokaciji Bijeli buk izmjena režima saobraćaja podrazumijeva potpunu obustavu saobraćaja.

"U srijedu 29. maja saobraćaj će biti obustavljen u vremenu od 9.00 do 16.00 časova, a z četvrtak 30. maja od 9.00 do 19.00 časova. Saobraćaj će biti obustavljen i u petak 31. maja u vremenu od 10.00 do 17.00 časova", navode iz Gradske uprave.

Dodaju da će na lokaciji kanjon Tijesno, izmjena režima saobraćaja podrazumijevati potpunu obustavu saobraćaja prema sljedećem rasporedu i to u subotu 1. juna u vremenu od 9.00 do 19.00 časova.

"Za vrijeme potpune obustave saobraćaja uz postavljanje propisane saobraćajne signalizacije i uz kontrolu policijskih službenika PU Banja Luka i PU Mrkonjić Grad isti će se odvijati alternativnim putnim pravcem Banja Luka – Čađavica – Mrkonjić Grad", navode iz Gradske uprave.

Napomenuli su da se obustava saobraćaja neće odnositi na vozila hitnih službi, kao ni na autobuse prigradskog saobraćaja koji saobraćaju na relaciji Banjaluka – Bočac i Banjaluka – Agino Selo.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.