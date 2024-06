Pogledajte kako napreduju radovi na mostu u banjalučkom naselju Česma (VIDEO)

BANJALUKA – Izgradnja mosta u Česmi napreduje, te se već sada vide počeci ovog objekta, njegova širina i dužina.

Mještani Mjesne zajednice Česma zadovoljni su onim što vide na, po njih najznačajnijem gradilištu, te se raduju što će nakon dugog čekanja, konačno dobiti most.

"Ovo će biti najveći most u Banjaluci", rekao je jedan mještanin sa uzbuđenjem na licu, te je dodao kako se nada da će ovaj most biti izgrađen ovog ljeta.

"Mislim da su najteže uradili, ostao je lakši dio posla, koji bi trebao ići brže", rekao je on.

Rade Radonjić, predsjednik Savjeta MZ Česma, istakao je za “Nezavisne”, da radovi teku ustaljenom dinamikom.

"Srušene su kuće koje su isplaćene tako da su stvoreni uslovi za završetak pristupnog puta ka mostu sa česmarske strane. Počeli su redati nosači od stuba do stuba", rekao je Radonjić.

Kako dodaje u četvrtak se dovoze ostali nosači koji će dalje povezivati nosive stubove.

"Upredo sa radovima na mostu radi se na izgradnji glavne ulice i kanalizacione mreže", potvrdio je on.

Podsjećamo da je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković održao, početkom juna, radni i operativni sastanak na kojem su sagledani svi detalji u vezi sa izgradnjom mosta u Česmi, kao i izgradnjom glavne saobraćajnice kroz ovo naselje.

"Dinamika radova nam donosi radosne vijesti, a to je da će tokom ljeta biti završeni najvažniji infrastrukturni projekti za ovo naselje, a to su most, pristupni put i nova glavna saobraćajnica kroz naselje Česma", istakao tada on.

Kako je kazao, nastavljaju da razvijaju ovo predivno banjalučko naselje, u kojem grade i dječije igralište, šetalište na ušću Vrbanje u Vrbas, vodovodnu mrežu, javnu rasvjetu, ali i mnoge druge projekte.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.