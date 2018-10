Pogledajte koja banjalučka naselja će danas biti bez struje

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na elektromreži bez struje će danas od dva do četri časa biti dijelovi naselja Borik, Starčevica, Obilićevo, Rebrovac i Ada. Od 8.30 do 9.30 struje neće imati dijelovi ulica Bose Živković, Sanske, Vida Simurdžića i Vladike Varnave Nastića.

Bez struje će od 8.30 do 10.30 biti dio naselja Karanovac, od 8.30 do 12.30 dijelovi naselja Gornja Česma i Krčmarice, a od devet do 12 časova dijelovi ulica Karađorđeve i Dušana i Vlade Kopanje.

Dio ulice Branka Popovića bez struje će biti od devet do 17 časova, a od 11 do 13 časova dio naselja Javorani.

"Od devet do 14 časova bez struje će ostati dijelovi ulica Svetozara Markovića, Jevrejska, Braće Jugovića, Kralja Nikole, Tihomira Tihe Damjanovića, kao i dio naselja Stričići", saopšteno je iz "Elektrokrajine".