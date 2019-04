Pogledajte koje će ulice danas i sutra biti zatvorene u Banjaluci

Tokom održavanja manifestacije "Vivia Run&More Weekend". biće održano šest trka: GoPro RMC Banja Luka Half Marathon, 10k, 5k Team Run G-Drive, Color Fun Run – zabavna trka, School Run – školska trka i Tropic Bambini maraton – dječija trka.

S obzirom na termine održavanja ovih trka u Banjaluci je tokom ovog trkačkog vikenda predviđena izmjena režima saobraćaja u vidu potpunih obustava saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama.

Imajući s jedne strane u vidu, neophodnost kontrole saobraćaja radi sigurnosti trkača, a s druge strane ulogu saobraćaja i potrebe korisnika, izmjena režima odvijanja saobraćaja će biti svedena na najmanju moguću mjeru.

Donosimo vam detaljan plan obustave saobraćaja tokom održavanja festivala.

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA – PETAK, 19. APRIL 2019. GODINE:

Tokom održavanja School Run – školske trke (start 13:30 časova) predviđena je obustava saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama i to u vremenu od 12.00 do 15.30 časova:

Ulica Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara cara Dušana – potpuna obustava saobraćaja.

Bulevar cara Dušana- Tržnicka, na dijelu od Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića – potpuna obustava saobraćaja.

Korekcije u javnom prevozu putnika

Autobusi koji saobraćaju dijelom ulice Kralja Petra I Karađorđevića u kojem je obustavljen saobraćaj biće preusmjereni ulicom Vuka Karadžića, dio od Kralja Petra I Karađorđevića do Vidovdanske, dalje Vidovdanskom ulicom do Kninske, Kninskom ulicom do Bulevara cara Dušana, Bulevarom cara Dušana i dalje postojećom trasom.

Tokom održavanja Color Fun Run – zabavne trke (start 19 časova) predviđena je obustava saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama i to u vremenu od 18.00 – 20.30 časova:

Ulica Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara cara Dušana – potpuna obustava saobraćaja.

Bulevar cara Dušana Tržnicka , na dijelu od Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića – potpuna obustava saobraćaja.

Korekcije u javnom prevozu putnika

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA – SUBOTA, 20. APRIL 2019. GODINE

Tokom održavanja RMC Banja Luka Half Marathon-a, Prointer 10k trke i G-Drive 5k Team Run – timske trke (start u 9 časova) predviđena je obustava saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama i to u vremenu od 08.00 – 12.30 časova:

Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Dr Mladena Stojanovića do Ulice Patre.

Bulevar cara Dušana, od kruznog toka „Lauš“ preko Tržničke ulice do Ulice Đure Daničića.

Jovana Dučića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Srpskih pilota.

Srpskih pilota, na dijelu od Ulice Jovana Dučića do Ulice Milana Radmana.

Milana Radmana, na dijelu od Srpskih pilota do Ulice Prvog krajiškog korpusa.

Prvog krajiškog korpusa, na dijelu od Vidovdanske do Ulice Kralja Petra II.

Kralja Petra II, na dijelu od Prvog krajiškog korpusa do Trive Amelice.

Trive Amelice, na dijelu od Ulice Kralja Petra II do Ulice Dr Mladena Stojanovića.

Dr Mladena Stojanovića, Olimpijskih pobjednika.

Gundulićeva, Aleja sv. Save u dijelu od Gundulićeve do Narodnog pozorišta.

Gavre Vučkovića.

Majke Jugovića, na dijelu od Ulice Gavre Vučkovića do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića.

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića na dijelu od Majke Jugovića do Cara Lazara.

Cara Lazara na dijelu od Bulevara vojvode Stepe Stepanovića do Patre.

Patre.

Vidovdanska.

Kninska, na dijelu od Vidovdanske do Bulevara cara Dušana.

Korekcije u javnom prevozu putnika

Linije 1, 6, 13b, 17a, 20 se preusmjeravaju u ulicu Ivana Gorana Kovačića, Zapadni tranzit.

Linije 3, 3b, 9b, 14 se preusmjeravaju na Rebrovački most, Istočni tranzit, ulicu Ivana Gorana Kovačića, Zapadni tranzit do kružnog toka kod Gimnazije i nazad.

Linija 8 se preusmjerava u ulicu Ivana Gorana Kovačića, Zapadni tranzit, Omladinska, Bolanog Dojčina.

Linije 10, 13, 13a, 13c se preusmjerava u ulicu Ivana Gorana Kovačića, Zapadni tranzit do kružnog toka kod Gimnazije i nazad.

Linije 12, 13p, 19, 39, 39a se preusmjeravaju u ulicu Ivana Gorana Kovačića, Zapadni tranzit do kružnog toka kod Gimnazije i nazad.

Linija 14g se preusmjerava na Rebrovački most, Istočni tranzit.

Linija 9 se skraćuje iz smjera Desne Novoselije do TO Bema.

Javni prigradski prevoz iz smjera juga (Lijeva Novoselija) se preusmjerava u ulice Bolanog Dojčina, Omladinsku, Zapadni tranzit, Ivana Gorana Kovačića.

Javni prigradski prevoz iz smjera Potkozarja se spreusmjerava u ulicu Ivana Gorana Kovačića, Zapadni tranzit do kružnog toka kod Gimnazije.

Javni prigradski prevoz iz smjera Bronzanog Majdana se preusmjerava na Zapadni tranzit ulica Ivana Gorana Kovačića.

Javni republički prevoz iz smjera Čelinca se preusmjerava na Rebrovački most, Istočni tranzit.

Javni republički prevoz iz smjera Laktaša se preusmjerava u ulicu Ivana Gorana Kovačića, Zapadni tranzit.

Javni republički prevoz iz smjera juga (Lijeve Novoselije) se preusmjerava u ulice Bolanog Dojčina, Omladinska, Zapadni tranzit i Ivana Gorana Kovačića.

Tokom održavanja Tropic Bambini maratona predviđena je obustava saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama i to u vremenu od 12.00 – 14.00 časova:

Bulevar cara Dušana – Tržnička ulica , na dijelu od Ulice Teodora Kolokotronisa do Ulice Đure Daničića – potpuna obustava saobraćaja.

Korekcije u javnom prevozu putnika

Ulicom u kojoj je obustavljen saobraćaj ne saobraćaju autobusi javnog prevoza putnika, te obustava ne utiče na javni prevoz putnika.