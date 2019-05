Pogledajte koje će ulice danas i sutra biti zatvorene u Banjaluci

BANJALUKA - U Banjaluci će danas i sutra biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja Banjalučkog polumaratona.

Obustava saobraćaja od danas od 16 časova do sutra u 13 časova biće na snazi u Ulici Teodora Kolokotronisa, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Đure Daničića.

Potpuna obustava saobraćaja za sutra je planirana u periodu od sedam do 13 časova u Ulici Cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Ulice Đure Daničića.

Vozila sutra neće moći da saobraćaju u periodu od sedam do 11.30 časova u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Mladena Stojanovića i u Ulici Mladena Stojanovića.

Saobraćaj će sutra biti obustavljen u periodu od sedam do 11.15 časova u Ulici Trive Amelice, na dijelu od Ulice Mladena Stojanovića do Bulevara Srpske vojske, a od sedam do 9.15 časova na Bulevaru Desanke Maksimović u desnoj kolovoznoj traci, gledano iz pravca Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, te u dijelovima ulica na Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića.

U periodu od sedam do 10.15 časova saobraćaj će biti obustavljen u ulicama Ive Andrića, Cara Lazara, Patre i Kralja Petra Prvog Karađorđevića, te na ulicama na zapadnom tranzitu.

Obustava saobraćaja od sedam do 10 časova sutra će biti na snazi u Ulici Trive Amelice, na dijelu od Ulice krajiških brigada (zapadni tranzit) do Ulice kralja Petra Drugog, zatim od Ulice Trive Amelice do Ulice Milana Radmana i od Ulice kralja Petra Drugog do Ulice srpskih pilota.

Obustava saobraćaja od sedam do 10.30 časova biće na snazi U Ulici Srpskih pilota, na dijelu od Ulice Milana Radmana do Ulice Jovana Dučića i Ulica Jovana Dučića, na dijelu od Ulice srpskih pilota do Ulice Marije Bursać i u Ulici Marije Bursać.

Od sedam do 10.45 časova saobraćaj će biti obustavljen u Vidovdanskoj, na dijelu od Ulice Milana Tepića do Ulice Prvog krajiškog korpusa, te od Ulice Prvog krajiškog korpusa, na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Ulice olimpijskih pobjednika, a od 7.30 do 11 u Ulici Olimpijskih pobjednika, Aleji Svetog Save, na Bulevaru vojvode Živojina Mišića, na dijelu od Bulevara Srpske vojske do Bulevara vojvode Radomira Putnika, Bulevar vojvode Radomira Putnika i Trga srpskih vladara.