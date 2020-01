Pogledajte koje ulice će biti zatvorene u Banjaluci 8. i 9. januara

BANJALUKA - Gradska uprava Banjaluka obavještava građane da će, zbog proslave Dana Republike, u centru grada biti obustavljen saobraćaj 8. i 9. januara 2020. godine.

Obustava saobraćaja za 8. januar:

- u Ulici kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, od 10,30 do 11,00 časova;

- u Aleji Svetog Save, na dijelu od Gundulićeve ulice do Ulice vladike Platona, u vremenskom periodu od 9,30 do 10,40 časova;

- u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Bulevara cara Dušana, u Kninskoj ulici, u Ulici Marije Bursać na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Kninske ulice, u Ulici Milana Tepića na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Kninske ulice, u vremenskom periodu od 11,00 časova pa nadalje po potrebi;

Obustava saobraćaja 9. januara:

- u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, u vremenskom periodu od 7,00 časova pa nadalje po potrebi;

- u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice olimpijskih pobjednika i u Ulici Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Ulice Trive Amelice, u Kninskoj ulici, u Ulici Marije Bursać, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Kninske ulice, u Ulici Milana Tepića, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Kninske ulice, u vremenskom periodu od 10,00 časova pa nadalje po potrebi;

- u Ulici olimpijskih pobjednika, na dijelu od Gundulićeve ulice do Ulice I krajiškog korpusa, u vremenskom periodu od 10,00 časova pa nadalje po potrebi;

- u Aleji Svetog Save, na dijelu od Ulice vladike Platona do Ulice kralja Petra I Karađorđevića i u Ulici Vuka Karadžića, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Vidovdanske ulice, u vremenskom periodu od 10,00 časova pa nadalje po potrebi;

- u Aleji Svetog Save, na dijelu od Gundulićeve ulice do Bulevara Srpske vojske, u vremenskom periodu od 12,00 do 17,00 časova.

Za vrijeme obustave saobraćaja, na linijama javnog prevoza putnika izvrši će se preusmejravanje autobusa, i to:

- na gradskim linijama 1 i 6, autobusi se preusmjeravaju iz smjera sjevera Ulicom Trive Amelice, Kralja Petra II, Prvog krajiškog korpusa, Vuka Karadžića, Ranka Šipke, Krajiških brigada, Karađorđevom i dalje registrovano trasom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom;

- na linijama 8, 9, 10, 13 i 13B, autobusi se preusmjeravaju iz smjera sjevera Ulicom Trive Amelice, Kralja Petra II, Prvog krajiškog korpusa, Vuka Karadžića, Ranka Šipke, Krajiških brigada, Bulevarom cara Dušana , Ulicom kralja Petra I Karađorđevića i dalje registrovano trasom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom;

- na linijama 13A, 13C, 39 i 39A autobusi se preusmjeravaju iz smjera sjevera ulicama Trive Amelice, Kralja Petra II, Prvog krajiškog korpusa, Vuka Karadžića, Ranka Šipke, Krajiških brigada do kružnog toka i nazad;

- na liniji 14B autobusi sa Rebrovačkog mosta biće preusmjereni Istočnim tranzitom na Autobusku stanicu;

- na liniji 17A autobusi sa Rebrovačkog mosta biće preusmjeriti Istočnim tranzitom, Ulicom Trive Amelice i Zapadnim tranzitom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom;

- na linijama 9B i 9I autobusi iz smjera Borika saobraćaju Bulevarom vojvode Živojina Mišića, Gavre Vučkovića, Majke Jugovića do kužnog toka sa Bulevarom Desanke Maksimović i nazad;

- na liniji 19 autobus iz smjera sjevera saobraća Ulicom krajiških brigada do kružnog toka u Karađorđevoj ulici i nazad;

- na liniji 13P autobuse preusmjeriti Ulicom krajiškiih brigada, Bulevarom cara Dušana, Ulicom kralja Petra I Karađorđevića i dalje registrovanom trasom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom;

- na liniji 20 autobuse preusmjeriti sa Paprikovca ulicom Krajiških brigada, Trive Amelice i i dalje registrovano trasom, a u drugom smjeru istim ulicama obrnutim redoslijedom;

- na liniji broj 14 Starčevica – Centar – Starčevica, autobusi će biti preusmjereni ulicama; Rajka Bosnića, Vojislava Đede Kecmanovića, Stepe Stepanovića, Petra Bojovića, Živojina Mišića, Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Stepe Stepanovića, Cara Lazara, Patre, Kralja Petra I Karađorđevića, Cara Dušana do kružnog toka i nazad, Kralja Petra I Karađorđevića, Patre, Cara Lazara, Stepe Stepanovića, Majke Jugovića, Jug Bogdana i Srpskih ustanika.

Za vrijeme obustave saobraćaja, autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, saobraćaju samo do parkinga "Malta".