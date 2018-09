Pogledajte koji ugostiteljski i poslovni objekti sutra neće raditi u Banjaluci

BANJALUKA - Povodom dolaska ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji će 21. septembra posjetiti Banjuluku, izdata je naredba o privremenoj zabrani rada ugostiteljskih i poslovnih objekata na području grada Banjeluke.

Naredba se odnosi na petak 21. septembar 2018. godine, u vremenu od 12.00 do 20.00 časova, a spisak subjekata koji ne mogu raditi u navedenom periodu, možete pogledati OVDJE.

Ova naredba je donesena na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova RS, a njeno sprovođenje će kontrolisati gradsko Odjeljenje komunalne policije uz asistenciju pripadnika MUP-a RS.

Povodom posjete visokog zvaničnika Ruske Federacije, MUP RS je izdao saopštenje u kojem se navodi da će 21. septembra, u vrijeme dolaska i odlaska ruske delegacije, biti zabranjeno kretanje motornim vozilima, te ograničeno kretanje drugih učesnika u saobraćaju, uključujući bicikliste i pješake, na trasi kretanja delegacije od Međunarodnog aerodroma Banjaluka u Mahovljanima do grada od 14.00 do 16.00 časova, kao i od 18.00 do 19.30 časova.

Ova zabrana biće na snazi i u ulicama: Gundulićevoj, Olimpijskih pobjednika i u dijelu Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića za vrijeme aktivnosti Sergeja Lavrova.

Iz MUP-a RS dodaju da će u petak biti zabranjen prevoz eksplozivnih materija, kao i saobraćaj za teretna vozila ukupne nosivosti veće od 7,5 tona na području Banjaluke, Laktaša, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže.