Pogledajte praznično radno vrijeme u Banjaluci

BANJALUKA - Povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, te obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske dolazi do izmjene radnog vremena za pravna lica i preduzetnike, koji posluju na području Banaluke.

Gradska uprava

Iz ove institucije su potvrdili da neće raditi u ponedjeljak, 2. januara, u petak, 6. januara , kao ni u ponedjeljak 9. januara 2023. godine.

"U navedenim danima za hitne slučajeve, kao što su na primjer slučajevi smrti lica, čiji je upis u matičnu knjigu umrlih neodložan radi prevoza tijela van teritorije BiH, biće organizovano telefonsko dežurstvo matičara", istakli su iz Odjeljenja za opštu upravu napominju.

Dodaju da se matičari mogu kontaktirati 2. 6. i 9. januara u terminu od osam do 13 časova putem telefona 051 244 – 444.

Dežurna apoteka

Dežurna apoteka za vrijeme novogodišnjih praznika biće "1. maj" u Ulici Milana Tepića.

Tržnica

"Tržnica će 2. januara raditi od osam do 15 časova, 6. januara od sedam do 15 časova, a 7. januar je neradni dan", istakli su iz ove poslovnice, te dodaju da će u nedelju, 9. januara, raditi od osam do 15 časova.

Prevoz

Kako kaže Dejan Mijić, direktor Autoprevoza, gradski i prigradski prevoz u Banjaluci za vrijeme praznika voziće putnike po prazničnom režimu, odnosno isto kao i nedjeljom.

"Ostale radne dane u januaru do početka škole 23. januara biće aktivan red vožnje kao za vrijeme ljetnog raspusta", pojasnio je on.

Dom zdravlja Banjaluka

Kako su potvrdili iz Doma zdravlja Banjaluka dežurne Službe porodične medicine će raditi 6, 7, 8, 9. i 10. januara od sedam do 20 časova.

“Pacijentima kod kojih je potvrđena infekcija uzrokovana virusom Sars-CoV-2, u dane praznika, usluge će se pružati u Službi hitne medicinske pomoći”, istakli su oni.

Kako kažu Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, tačnije dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa.

“1. januara, od sedam do 20 časova, djeca se zbrinjavaju u ambulantama porodične medicine u Poliklinici i u Platonovoj ulici, a nakon 20 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći”, kazali su oni, te dodali da će 2. i 6. januara dežurni pedijatri raditi, u periodu od seam do 15 časova, u pedijatrijskim ambulantama u Poliklinici, a u poslijepodnevnim i večernjim časovima djeca se zbrinjavaju u ambulantama porodične medicine u Poliklinici i u Platonovoj ulici, te će nakon 20 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći;

“7. januara djecu će pregledati pedijatri u ambulantama u Poliklinici, u terminu od sedam do 20 časova, a nakon 20 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći”, potvrdili su oni.

Kako kažu, Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku pružaće usluge 1. i 7. januara u Službi hitne medicinske pomoći, a 2. i 6. januara u terminu od sedam do 20 časova, pružaće usluge u centralnoj laboratoriji u objektu Poliklinike dok će laboratorijske usluge od 20 časova pacijenti dobijati u Službi hitne medicinske pomoći.

“Služba hitne medicinske pomoći 24 časa je na raspolaganju svojim korisnicima”, zaključili su oni.