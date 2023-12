Pogledajte praznično radno vrijeme u Banjaluci

BANJALUKA - Povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, te obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske izmijenjeno je radno vrijeme za pravna lica i preduzetnike, koji posluju na području grada Banjaluke.

Kako dodaju iz Gradske uprave u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske neradni dani su: 1. i 2. januar 2024. godine i 9. januar Dan Republike Srpske, kada ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

"U dane pravoslavnog Božića, koji je po Zakonu o praznicima Republike Srpske vjerski praznik, radnici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta: 6. januara, kada je Badnji dan i 7. januara, kada je Božić", kazali su oni

Zaključkom Vlade Republike Srpske, kako kažu, od 28. decembra 2023. godine, takođe je i 8. januar 2024. godine, proglašen neradnim danom.

"Ovog dana u Republici Srpskoj neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove. Takođe, rukovodioci ovih organa obavezni su do kraja 2024. godine organizovati rad radi ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana", istakli su oni te dodali da Gradska uprava neće raditi u ponedjeljak i utorak, 1. i 2. januara, kao ni 8. i 9. januara 2024. godine.

Iz Odjeljenja za opštu upravu napominju da će u te dane za eventualne hitne slučajeve, slučajeve smrti lica, čiji je upis u matičnu knjigu umrlih neodložan radi prevoza tijela van teritorije BiH, biti organizovano telefonsko dežurstvo matičara.

"Matičari se mogu kontaktirati 1, 2, 8, i 9. januara u terminu od osam do 13 časova putem telefona broj 051 244 – 444", kazali su oni.

Radno vrijeme povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika

U ponedjeljak, 1. januara, kao i u utorak, 9. januara na području grada rade: od 00 do 24 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih, trgovinski objekti tipa "dragstor" i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama, te od osam do 21 čas, trgovine na malo pogrebnom opremom.

"Navedeni subjekti mogu da rade i 2. januara, a uz njih, na taj dan, mogu raditi od osan do 16 pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, te trgovački centri koji na pomenute datume mogu da rade u vremenu od osam do 22 časa", naveli su oni, te dodali da kada je riječ o ugostiteljskim objektima za vrijeme gore navedenih praznika, sve do 31. januara 2024. godine, mogu raditi duže u odnosu na propisano radno vrijeme.

Dom zdravlja

Za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika u JZU “Dom zdravlja” u Banjaluci radiće prema sljedećem rasporedu:

1) Služba porodične medicine, dežurni timovi u Poliklinici i u Platonovoj ulici, radiće u dvije smjene, od sedam do 20 časova,

2) Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, dežurni stomatolog radiće u stomatološkoj ambulanti u Službi hitne medicinske pomoći 24 časa,

3) 1, 2,7. i 8. januara 2024. godine dežurni pedijatri radiće, od sedam do 15 časova, u pedijatrijskim ambulantama u Poliklinici. U poslijepodnevnim i večernjim časovima djeca se zbrinjavaju u ambulantama porodične medicine u Poliklinici i u Platonovoj ulici, a nakon 20 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći,

6. januara djecu će pregledati pedijatri u pedijatrijskim ambulantama u Poliklinici, od sedam do 20 časova, a nakon 20 časova pacijente će zbrinjavati Služba hitne medicinske pomoći.

4) Odjeljenje za hematološku i biohemijsku dijagnostiku, radiće 1, 2,6. i 8. januara 2024, u terminu od sedam do 20 časova, pružaće usluge u centralnoj laboratoriji u objektu Poliklinike dok će laboratorijske usluge od 20 časova pacijenti dobijati u Službi hitne medicinske pomoći. 7. januara pružaće usluge u Službi hitne medicinske pomoći;

5) Služba hitne medicinske pomoći – 24 časa je na raspolaganju svojim korisnicima.

Javni prevoz

Kako kaže Dejan Mijić, direktor Autoprevoza, gradski i prigradski prevoz u Banjaluci za vrijeme praznika voziće putnike po prazničnom režimu, odnosno isto kao i nedjeljom.

"Ostale radne dane u januaru do početka škole 23. januara biće aktivan red vožnje kao za vrijeme ljetnog raspusta", pojasnio je on.

Tržnica

"Tržnica neće raditi 1. januara, 2. januara će raditi od osam do 15 časova, a 7. januar je neradni dan", istakli su iz ove poslovnice, te dodaju da će 8, i 9. januara, raditi od osam do 15 časova.

Apoteka

Dežurna apoteka za vrijeme novogodišnjih praznika biće "1. maj" u Ulici Milana Tepića.

