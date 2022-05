Pogledajte u kojim ulicama će biti obustavljen saobraćaj za vikend u Banjaluci

BANJALUKA - U Banjaluci će danas i sutra biti na snazi obustava saobraćaja u pojedinim ulicama radi održavanja sportske manifestacije "Ran end mor vikend" (Run&More Weekend), saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Do 20.00 časova sutra saobraćaj će biti obustavljen u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice Milana Tepića do Ulice Marije Bursać.

U periodu od 15.30 do 17.00 časova danas biće zatvorena Ulica kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać.

Saobraćaj će biti obustavljen od 15.30 do 20.00 časova u Ulica kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, te na ovom bulevaru na dijelu od Kninske do Ulice Teodora Kolokotronisa.

U periodu od 7.30 do 11.30 časova sutra na snazi će biti zabrana saobraćaja u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice dr Mladena Stojanovića do Ulice Patre, te Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice Krajiških brigada do Ulice Đure Daničića.

Takođe, saobraćaj će u ovom periodu biti obustavljen i u Ulici Jovana Dučića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice srpskih pilota, zatim u Ulici srpskih pilota, na dijelu od Ulice Jovana Dučića do Ulice Milana Radmana.

Obustava saobraćaja biće i u Ulici Milana Radmana, na dijelu od Ulice Srpskih pilota do Ulice Prvog krajiškog korpusa, u Ulici Prvog krajiškog korpusa, na dijelu od Vidovdanske do Ulice kralja Petra Drugog, te u Ulici kralja Petra Drugog, na dijelu od Ulice Prvog krajiškog korpusa do Ulice Trive Amelice.

Saobraćaj će u ovom periodu biti obustavljen sutra i u Ulici Trive Amelice, na dijelu od Ulice kralja Petra Drugog do Ulice dr Mladena Stojanovića, u Ulici dr Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića, te u Ulici Olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice Prvog krajiškog korpusa do Gundulićeve ulice.

Obustava saobraćaja biće i u Aleji Svetog Save, na dijelu od Gundulićeve do Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića, u Ulici Gavre Vučkovića, u Ulici Majke Jugovića, na dijelu od Ulice Gavre Vučkovića do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića.

Saobraćaja neće biti ni u Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića, na dijelu od Ulice Majke Jugovića do Ulice cara Lazara, na dijelu od Bulevara vojvode Stepe Stepanovića do Ulice Patre, u Kninskoj i Vidovdanskoj ulici.