Polaganjem cvijeća u Vrbas počeo 16. "Vezeni most"

​BANJALUKA - Uz poruke "Ne ponovilo se" i "Gradimo mir zajedno" jutros je sa mosta pušteno cvijeće niz Vrbas u spomen na civilne žrtve rata, čime je počelo 16. izdanje manifestacije "Vezeni most", koja slavi lik i djelo banjalučke pjesnikinje Nasihe Kapidžić-Hadžić.

Iako ovu manifestaciji večeras u prostorijama Kulturnog centra Banski dvor zvanično treba da otvori Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, simboličnim spuštanjem cvijeća i recitalom kraj Vrbasa program je počeo nekoliko sati ranije. Prije samog spuštanja cvijeća banjalučki pjesnik Ismet Bekrić pred okupljenima predstavio je knjigu "Banjalučki žubori" i podsjetio na lik i djelo svoje savremenice i bivše profesorice Nasihe Kapidžić-Hadžić.

"U njenoj poeziji sazdana je Banjaluka u najljepšem svjetlu, ona Banjaluka kerana i šeherskih i zmijanjskih. To je ta Banjaluka koja od njene pjesničke riječi žubori kao Vrbas, a evo ta riječ je živa i danas i podstiče na prijateljstvo i na mir. Sam naziv 'Vezeni most' govori o potrebi da stvaramo mostove, da gradimo mostove, a ne da rušimo ono lijepo što nas vezuje. I ja isto na svaki 'Vezeni most' dolazim sa novom knjigom, a to je edicija 'Banjalučkih žubora'", kazao je Bekrić, otkrivši da ovogodišnja knjiga iz edicije "Banjalučki žubori" nosi naziv "Klupa na kraju aleje".

Ta klupa, kako je rekao, jeste simbol Banjaluke.

"Ona još uvijek ne postoji toliko u alejama, jer aleja je sve manje, ali ta klupa postoji u nama kao neka metafora i na toj su klupi imena svih nacija i svih ljudi i zato Banjaluka kao grad treba da njeguje vezene mostove jer Banjaluka želi i treba da bude otvoreni grad kulture", istakao je Bekrić.

Nakon pjesničkog predstavljanja, ogranizator manifestacije Atif Turčinhodžić pozvao je prisutne da spuste cvijeće u Vrbas i rekao da se ovim činom prisutni sjećaju svih civilnih žrtava rata, bez obzira na vjersku ili neku drugu pripadnost.

"Naophodno je da se razvija kultura sjećanja i da mladi nastave da se povezuju, što je i jedan od glavnih ciljeva ove manifestacije", riječi su Turčinhodžića.

Mirsad Filipović, predsjednik Saveza Banjalučana u Švedskoj, rekao je da "Vezeni most" ima za cilj spajanje ljudi i izgradnju povjerenja.

"Iako u Banjaluci nije bilo ratnih dejstava, nažalost ljudi su gubili živote. Ovo je sjećanje na njih i nadamo se da se tako nešto nikada neće ponoviti. 'Vezeni most' je jedna kulturna manifestacija koja pokazuje šta mi radimo u Banjaluci i u dijaspori, a to je jedna lijepa simbolika našeg grada i događaj koji doprinosi da se Banjaluka može nazvati evropskim gradom kulture i nadamo se da će to i biti, bar u ovih pet dana", poručio je Filipović.