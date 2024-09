Politički skup obustavlja saobraćaj

BANJALUKA - Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava javnost da će u petak, 6. septembra u vremenu od 16.30 do 23.00 časa dana biti obustavljen saobraćaj u Ulici Teodora Kolokotronisa.

Saobraćaj će biti obustavljen na dijelu od kružnog toka (od Ulice Patre) do kružnog toka (do Ulice Zdravka Čelara) i od kružnog toka (od Ulice Tržnička) do Ulice Đure Daničića, a zbog održavanja političke konvencije.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja", saopšteno je iz Odjeljenja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.