Položen kamen temeljac za izgradnju kuće "Predah"

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković sa saradnicima položio je kamen temeljac za izgradnju kuće za privremeno i dugoročno zbrinjavanje djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Predah", čija gradnja počinje na lokaciji u Ulici Ivana Gorana Kovačića.

Kako je tom prilikom poručio Stanivuković, važno je da se radi i da su se okupili oko jednog projekta koji se dugo čeka u našem gradu.

"Čim mučite i prolazite kroz ove godine sve ove izazove, ja nemam sumnju u vašu istrajnost. Iskreno mislim da ono čega se vi uhvatite, sa izazovima koje imate to prevaziđete. Vi iz udruženja, svaki projekat koji započnete, vi ga i završite. Siguran sam da ste vidjeli da smo i mi takvi ljudi. Susureli smo se sa mnogo izazova, oko projekata koje realizujemo, ali sve što su govorili ishod je uvijek bio pozitivan. Ove godine realno je da završimo temeljnu poloču i zidanje, radićemo dok vrijeme dozvoli. Plan je da u budžetu planiramo sredstva, da u narednoj godini u potpunosti završimo ovu kuću, ovu ustanovu", kazao je on.

On je podsjetio i to kako u Banjoj Luci trenutno nema nijedne ustanove koja bi mogla da brine o ovoj djeci kada roditelja više ne bude ili kada roditelji treba da obave nešto, tako da će kuća "Predah" u tim situacijama biti sigurna luka za tu djecu.

"Sve poreškoće ćemo riješiti. Ovo je velik projekat, ali nama je lako sve. Sve čega smo se uhvatili, to će i biti. Odlučili smo, imamo volju i želju. Mi smo takvi ljudi. Svaka majka bi uradila sve za svoje dijete. Ovdje ste pokretač i inspiracija nama svima majčina ljubav koja svijet pokreće. Ovdje nema prepreka, sve što bude mi ćemo to i savladati", rekao je on.

Poručio je i to kako je uvijek pravo vrijeme da se započne jedan ovakav projekat, te da će besplatni placevi biti u narednom periodu i za roditelje djece sa poteškoćama u razvoju.

"Imamo preko hiljadu parcela. Napravili smo dinamiku koja je realna. Postali smo prijatelji, volim ovu našu zajedničku priču i želim da je izguramo i završimo uspješno. Spojila nas je zajednička borba", rekao je Stanivuković, dodajući kako se dosta ljudi i donatora javilo da budu dio ove podrške.

Savjetnica gradonačelnika Milada Šukalo istakla je kako je gradska administracija prepoznala ovo značajno pitanje, te krenula u rješavanje svega onog što je potrebno, kako bi se započela izgradnja kuće "Predah".

"Ideja je da dugoročno svake godine naš grad ima jednu donatorsku akciju koja će ukazati na neke ključne probleme i poteškoće koje imaju najsenzibilnije grupe naših sugrađana. Jednoglasno smo odlučili da prva kampanja bude okrenuta ka jednoj od najbitnijih tema a to je zbrinjavanje lica sa poteškoćama. Banja Luka je napravila revolucionarne pomake do sada, uvodeći dnevne centre, pružajući neke usluge i slično. Ovo je korak koji treba da bude prvi u Banjoj Luci i da bude ogledalo za neke druge gradove", kazala je ona.

Poručila je kako je cilj da bude izgrađeno upravo objekat, koji će prvo pružati uslugu privremenog zbrinjavanja lica sa poteškoćama, a nakon toga i da bude oformljen trening centar za stanovanje uz podršku.

"U konačnici, imali bi objekat za trajno zbrinjavanje ovih lica. Želimo da omogućimo da se oformi jedna usluga koja će imati human pristup, da se približi porodici kako bi roditlji bezbrižno znali da su njihova djeca na sigurnom mjestu. U ovoj fazi finalizuje se glavni projekat. Nije teško izgraditi zgradu, ali je teško izgraditi ustanovu i pustiti u rad ustanovu", kazala je Šukalo.

Dodala je kako je ovo jedan od najznačajnijih projekata ove administrcije.

Danijela Zeljaja iskoristila je priliku da u ime svih porodica zahvali gradonačelniku i svima onima koji su bili dio ovog projekta.

"Za nas roditelje ovo ne znači samo podršku, nego jednu prekretnicu u životu. To je ono što će učiniti kvalitet života nas porodica i djece boljim, pružiće nam sigurnost i dati snagu da se u narednom periodu borimo za neka druga rješenja, kako bi što lakše i bezbolnije prevazišli određene poteškoće sa kojima se susrećemo", kazala je ona.

Ovaj objekat će se u prvoj fazi sastojati od tri etaže, sa kancelarijama, prostorijama poput senzorne sobe, dnevnog boravka i na trećem spratu biće veći broj mjesta za spavanje.

Uz sve to, imaće i senzorno igralište.

Dugoročna ideja, kako su ranije istakli, jeste da ovaj objekat bude proširen i da u konačnici imamo trajno stanovanje koje će biti humano da roditelji mogu da budu bezbrižni da njihova djeca imaju gdje da budu.

"Prvi smo grad koji je uvodio dnevne centre, tako da je Banja Luka zaslužila da i jedna ovakva ustanova krene upravo iz našeg grada.

Podsjećamo, na inicijativu gradonačelnika Draška Stanivukovića – Grad Banja Luka pokrenuo je 1. marta jedinstvenu humanitarnu akciju – "Od Banje Luke s ljubavlju" , te su svi naši sugrađani imali priliku da u okviru akcije pozovu humanitarni broj 1414 donirajući na taj način 1 KM za prikupljanje novčanih sredstava za izgradnju kuće za privremeno i dugoročno zbrinjavanje djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju", saopšteno je iz Gradske uprave.

