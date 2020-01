Položeni vijenci za poginule radnike "Vodovoda"

BANJALUKA - Zajedno s porodicama, članovi Uprave "Vodovoda" Banjaluka danas su položili vijence za devet poginulih radnika ovog preduzeća koji su život izgubili u prošlom ratu u BiH.

Za nastradale radnike održana je molitva, te su zapaljene svijeće i položeno je cvijeće na spomen-česmu u krugu ovog preduzeća.

Povodom krsne slave preduzeća, Svetog Vasilija Velikog, u restoranu hotela "Bosna" je proslavljena slava, ispraćeni su radnici penzionisani tokom 2019. godine, te dodijeljene nagrade radnicima za jubilej 20 i 30 godina neprekidnog rada u "Vodovodu".

Zoran Popović, direktor "Vodovoda", rekao je da se svake godine tradicionalno obilježava krsna slava ovog preduzeća i da se u to ime prisjećaju radnika koji su ono najvrednije što su imali, svoje živote, dali za stvaranje RS.

"Okupili smo se ovdje da zapalimo svijeće i odamo počast i pomen svim našim radnicima. Od samog početka, odnosno poslijeratnog perioda, 'Vodovod' vodi računa o porodicama poginulih", kazao je Popović.

Prema njegovim riječima, primjer je obilježavanje krsne slave i prisjećanje na radnike koji nikad neće biti zaboravljeni.

"Pomažemo porodicama poginulih radnika, a ovih dana smo im pružili možda i ono najbitnije što im je sada potrebno, a to je moralna podrška", istakao je Popović.

Dodao je da je ovo preduzeće u zadnje dvije godine uložilo više od dva miliona KM u izgradnju laboratorije, te da sad posjeduju jednu od najmodernijih laboratorija u BiH, pa i šire.

"Posjedujemo stručno osoblje i u narednom periodu očekujemo da ćemo sa novom opremom i laboratorijom još više poboljšati redovne analize uzorkovanja vode", kazao je Popović.

Vinka Pajić, supruga poginulog radnika "Vodovoda", kazala je da su se kao i svake godine prisjetili svih poginulih radnika, ali da njenog muža još nisu pronašli i ne zna mu se sudbina nakon toliko godina.

"Preduzeće je učinilo i pomoglo nama porodicama poginulih radnika. Izlazili su nam u susret i što je najbitnije sve porodice su stambeno zbrinute, a nekima je i pronađen posao", dodala je Pajićeva.

Predrag Plavšić, delegat Boračke organizacije "Vodovoda" u BO Banjaluka, kazao je da je svih devet porodica poginulih radnika stambeno zbrinuto jer su im dodijeljeni stanovi, a pojedinim porodicama su dali kredite, te da su svi zadovoljni odnosom preduzeća.

Goran Rogić, predsjednik BO Banjaluka, rekao je da se u vrijeme slavlja i slave treba najviše prisjetiti svih onih koji su dali živote.

"Ovi ljudi nikad neće biti zaboravljeni, a ovo je već tradicija da se svake godine uz proslavu krsne slave 'Vodovoda' prisjetimo i onih koji su izgubili živote", kazao je Rogić.

Lomljenju tradicionalnog slavskog kolača i proslavi krsne slave ovog preduzeća prisustvovale su brojne zvanice, među kojima i Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

On je istakao da su još 2017. godine "Vodovodu" preneseni svi lokalni i seoski vodovodi, te da ovo preduzeće vrši veliki posao i drži ogromnu mrežu.

"Planirana su tri velika projekta za vodu do 2022. godine za nove mreže, pumpne stanice, rezervoare na širokom području grada, od 'Crnog vrela' do Česme, od Karanovca do drugih krajeva i stotine kilometara nove kanalizacione mreže, tako da 'Vodovod' u ovom mandatu i po planovima za naredne godine ima veliki posao u gradu", kazao je Radojičić.