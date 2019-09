Pomoć hraniteljskim porodicama za nabavku udžbenika

BANJALUKA - Hraniteljske porodice u Banjaluci dobile su jednokratnu novčanu pomoć za nabavku udžbenika i školskog pribora za djecu iz ovih porodica.

Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, danas je u Gradskoj upravi uručio jednokratnu novčanu pomoć za 37 učenika, i to 18 osnovaca i 19 srednjoškolaca. On je rekao da je do 15. novembra otvoren poziv i za prijave studenata iz hraniteljskih porodica.

"Riječ je o podršci i razumijevanju za ljude koji su odlučili da budu hraniteljske porodice. Pravilnikom je propisano da dijete koje pohađa osnovnu školu dobija iznos od 150 KM, srednju školu 170 KM i student 200 KM", kazao je Radojičić.

Igor Dojder, koji zajedno sa suprugom već desetak godina vodi brigu o djetetu bez roditeljskog staranja, zahvalio je na ukazanoj pomoći. "Ovo je prvi put za 10 godina da Gradska uprava pomaže hraniteljskim porodicama i hvala im što su prepoznali koliko to nama znači, takođe bih zahvalio i Centru za socijalni rad, koji nam je desna ruka i pomaže nam u svemu", istakao je Dojder.

Renata Ritan-Jelić iz Centra za socijalni rad Banjaluka rekla je da ova ustanova sa hraniteljskim porodicama sarađuje dugi niz godina i da je ovo još jedan način podrške za njih.

"Konačno smo prepoznati u smislu da smo dobili i podršku grada i jako smo zahvalni, kako mi iz Centra za socijalni rad, tako i naši hranitelji, i nadamo se još boljoj saradnji", kazala je Ritan-Jelićeva i dodala da je u 48 hraniteljskih porodica smješteno 62 djece.