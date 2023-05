Ponorac: Voda se povlači, mještani i dalje u strahu zbog najave novih padavina

BANJALUKA – Nakon sinoćnih obilnih padavina u banjalučkoj MZ Priječani voda se počela povlačiti, no zbog najavljenih padavina, mještani su i dalje u strahu od poplava, rekao je za "Nezavisne novine" David Ponorac, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Priječani.

"Opet počinje kiša, a trenutno čekamo Civilnu zaštitu i vatrogasce da izađu na teren i da nastavimo sa uređenjem kritičnih tačaka u slivnim i fekalnim kanalima. Mještani su u strahu, jer je više od 100 domaćinstava ugroženo od poplava, a vremenska prognoza najavljuje padavine sljedećih sedam dana. Naši kanali nisu uređeni niti pročišćeni da mogu izdržati opterećenje koje kiša prouzrokuje ovdje, tako da ne znamo šta da radimo", rekao je Ponorac.

Kazao je da su sinoć bili vatrogasci i Civilna zaštita, koja je sa bagerima pomoglo da se nekoliko kritičnih tačaka malo pročisti, nakon čega je prestala i kiša padati, pa se voda povukla.

"Bila je i pumpa za prebacivanje vode u dijelovima gdje ona nije mogla sama da otiče, a došao je i gradonačelnik Draško Stanivuković, te smo ga upoznali sa svim problemima, da smo pisali dopise Gradskoj upravi kako bi se riješili problemi kanala, makadamskih puteva i slivni i feklanih kanala te da nismo dobili odgovor ni rješenje. On je rekao da nije kriv za to te da su podbacili nadležni u Gradskoj upravi, te da će to biti riješeno danas ili u toku sedmice", rekao je Ponorac.

Dodaje da je sinoć voda bila u sigurno 50 domaćinstava, a više od 100 je bio ugroženo, dok je nekih 20 je bilo odsječeno.