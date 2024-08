"Ponosne kartice" za više od 1.000 višečlanih porodica

BANJALUKA - Porodicama sa troje i više djece i ove godine uručene su "Ponosne kartice" za povoljniju kupovinu.

Kartice za više od hiljadu porodica uručio je gradonačelnik Draško Stanivuković, koji je istakao da su "Ponosne kartice" sjajna mjera podrške višečlanim porodicama koju je pokrenula Fondacija za porodicu, a već nekoliko godina se sprovodi uz podršku Grada Banjaluke.

"Banjaluka je preteča mnogih politika koje idu direktno našim porodicama. Mjere podrške kroz besplatne placeve, besplatne građevinske dozvole, besplatne knjige, besplatne mature, sufinansiranje privatnih vrtića, podrška pri rođenju djeteta, "Kartice prijateljstva", "Kartice za zdravo djetinjstvo", "Ponosne kartice" tome najviše govore u prilog i dokazuju da je Banjaluka uvijek uz porodicu – u svakoj njenoj fazi razvoja", poručio je Stanivuković.

Kako je pojasnio, Grad Banjaluka je podržao ideju Fondacije za porodicu, daje svoj doprinos i aktivno radi na tome da se proširuje lista poslovnih subjekata koji korisnicima "Ponosnih kartica" omogućavaju popuste pri kupovini različitih artikala.

"Na listi su brojne knjižare, prodavnice odjeće, obuće, ali i robe široke potrošnje. Uz ove kartice naše porodice popuste mogu ostvariti čak i u nekim prodavnicima u Srbiji, na čemu smo neizmjerno zahvalni", kazao je Stanivuković.

Dodao je ove politike nisu postojale do prije četiri godine, te da je ponosan na sve što je do sada preduzeto u tom kontekstu, te najavio da će uskoro početi podjela "Kartica prijateljstva" i "Kartica za zdravo djetinjstvo" uz koje će penzioneri, ali i roditelji djece uzrasta do sedam godina, samohrani roditelji, kao i roditelji djece sa poteškoćama u razvoju moći u više od 25 prodajnih objekata ostvariti značajne uštede.

"Svi ovi primjeri najbolja su potvrda da je Banjaluka okrenuta ka čovjeku, da je Banjaluka porodica", zaključio je on.

Sandra Dakić iz Fondacije za porodicu pojasnila je da porodice sa troje i više djece kao korisnici "Ponosnih kartica" u preko stotinu radnji ostvaruju popuste od pet do 30 odsto.

Ona je zahvalila gradu Banjaluci na podršci ovom projektu, ali i svakodnevnom trudu da na sve načine podrži zdravu porodicu.

