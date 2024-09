Ponovo u funkciji punktovi za vađenje krvi u Banjaluci

BANJALUKA - Ponovo su u funkciji punktovi za vađenje krvi u ambulantama porodične medicine Doma zdravlja u Vrbanji, Zalužanima, Bronzanom Majdanu, Piskavici, Dragočaju, Potkozarju i Verićima.

"Sa uzorkovanjem na terenu započećemo prema sljedećem rasporedu: APM Vrbanja, svaki ponedjeljak i petak od osam do 10 časova, APM Zalužani, svaki utorak od osam do 10 časova, APM Dragočaj, svaka srijeda od osam do 10 časova, APM Bronzani Majdan, svaki drugi četvrtak od osam do 10 časova počevši od 19. septembra 2024. godine, APM Piskavica svaki drugi četvrtak od 8.30 do 9.30, počevši od 19. septembra 2024. godine, APM Potkozarje, svaki drugi četvrtak od osam do 10 časova, počevši od 26. septembra 2024. godine, APM Verići, svaki drugi četvrtak od 8.30 do 9.30, počevši od 26. septembra 2024. godine", istakli su iz Doma zdravlja.

Kako dodaju, nalazi se mogu podići kod medicinskog osoblja na pultu lokaliteta poslije 15 časova na dan uzorkovanja ili sutradan ukoliko ambulanta porodične medicine radi samo u prvoj smjeni.

