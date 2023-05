Poplava u banjalučkom naselju Priječani: Ugroženo 100 domaćinstava, 20 odsječeno (VIDEO)

BANJALUKA – U naselju Priječani preko 100 domaćinstava je ugroženo, a više od 20 ih je odsječeno od ostatka naselja zbog obilne kiše koja večeras pada u Banjaluci, potvrdio je David Ponorac, predsjednik Mjesne zajednice Priječani.

"Mještani i SMZ su već dvije godine upozoravali na održavanje i uređivanje slivnih i fekalnih kanala, ali to nije urađeno, posljedica je da sada imamo katastrofalnu situaciju, to je sada dovelo do toga da stanovništvo bude ugroženo", istakao je Ponorac za "Nezavisne".

Naveo je da pored toga odvodna i kanalizaciona infrastruktura nisu na nivou, te za njihove probleme niko od nadležnih nema sluha.

"Takođe nemamo broj na koji možemo da se obratimo da ljudi izađu na teren. Zvali smo vatrogasce, poslali su jednu ekipu, Civilna zaštita Grada Banjaluka nema dežurnu službu, zvali smo Republičku upravu Civilne zaštite koji su obećali da će izaći na teren, ali se još uvijek nisu pojavili", rekao je Ponorac, te dodao da su mještani prepušteni sami sebi.