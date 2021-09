Posao za još 11 vatrogasaca u Banjaluci i veće plate

BANJALUKA - Rebalansom budžeta do kraja godine planirano je zapošljavanje 11 vatrogasaca pripravnika, ali i povećanje plata već zaposlenim vatrogascima, potvrdio je za "Nezavisne" Dragan Babić, ovlašteni potpisnik Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice.

Gradonačelnik Draško Stanivuković takođe je nedavno rekao da je planirano dodatno zapošljavanje vatrogasaca koji su potrebni, ali i osvježavanje kadrova u ovoj jedinici.

Babić je istakao da Vatrogasna brigada, koja je raspoređena u tri čete, i to Centar, Lazarevo i aerodrom, broji 80 pripadnika.

"Po svim standardima i procjenama ugroženosti od požara, kao i po zakonu, ovo nije dovoljan broj da pokrije cijelu teritoriju grada. Nama je potrebno oko 130 pripadnika kako bismo normalno funkcionisali", naglasio je Babić.

Prema njegovim riječima, do kraja ove sedmice biće raspisan konkurs za prijem 11 vatrogasaca pripravnika, koji bi, između ostalih, morali ispunjavati uslove da su do 25 godina starosti te da su završili tehnički smjer srednje škole.

"Povećanje plate vatrogascima je vrlo teško izvesti zbog Kolektivnog ugovora, koji je potpisan sa sindikatom, ali smo našli mogućnost da to uradimo do kraja godine. Naime, zakonska mogućnost je da se uvede pripravnost vatrogasaca 12 časova prije smjene, koja je i do sada bila, ali će sad biti plaćena. U slučaju velikih požara ili intervencija, oni bi bili u pripravnosti da dođu na posao i pomognu kolegama, ali će za to biti plaćeni. Ovo je trenutno jedina mogućnost kako bi plate vatrogascima bile povećane", pojasnio je Babić.

Dodao je da bi ove godine trebalo da prime 11 pripadnika, iduće 10, a 2023. godine, ako bude mogućnosti, još 10 vatrogasaca.

"Ono što je problem jeste i starosna struktura Vatrogasne brigade, koja je vrlo visoka i iznosi 46,47 godina, što je veoma visoko za tako odgovoran i fizički zahtjevan posao. Mi moramo stalno da obnavljamo jedinicu i podmlađujemo kadar", objasnio je Babić.

Planom zaštite od požara navedeno je da bi u narednom periodu trebalo da bude izgrađen vatrogasni dom na Starčevici i formiranje još jedne čete.

"Cilj je da se pokrije ovaj dio grada i napravi trougao - Centar, Lazarevo i Starčevica - što bi značajno olakšalo njihov posao, naravno, pod uslovom da bude zaposleno još vatrogasaca. Ovo je skup projekat i nadam se da bi mogao iduće godine da bude započet", zaključio je Babić.