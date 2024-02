Poskupjela kafa u banjalučkim kafićima

BANJALUKA - U najvećem gradu Srpske došlo je do poskupljenja kafe, odnosno ukoliko se odlučite da popijete kafu u nekom od ugostiteljskih objekata u gradu, ubuduće ćete morati da izdvojite više novca.

Naime, kako su nam kazali naši čitaoci, cijene ovog toplog napitka su više od 0,2 do 0,5 KM po šolji, zavisno od lokala u koji se odlučite sjesti.

Iznenađen novim cijenama bio je i Marko J. koji kafu pije u pauzi između predavanja u kafićima u blizini kampusa.

"Iskreno, nove cijene su me baš šokirale. Iako je poskupljenje od 20 ili 30 feninga, i na prvu ne djeluje mnogo, ipak je značajno, pogotovo za nas studente. Mi u toku dana popijemo više kafa, a ne samo jednu", kaže on za "Nezavisne novine".

Kako ističe, iako je poskupljenja očekivao, nadao se da do toga neće doći.

"Ovo nije prvi put da kafa poskupljuje otkako studiram. U posljednjih nekoliko godina cijena je rasla nekoliko puta, ako se dobro sjećam, a nadam se da do toga više neće dolaziti", navodi on.

Igor P. kazao je za "Nezavisne novine" da je primijetio da je cijena kafe u kafićima porasla.

"Po mom mišljenju, ovo je očekivano, s obzirom na to da ovdje sve poskupljuje i ne vidi se kraj tome. Ali, svakako da nije opravdano. Evo, navešću jedan banalan primjer koliko je sve otišlo u krajnost. Cijene kafe u pojedinim kafićima, bar što sam ja uspio da primijetim, tek odnedavno su počele da se određuju po drugačijim principima", kazao je Igor.

Kako je rekao, u kafiću gdje svakoga dana pije kafu, cijena produžene bez ičega ili kratkog espresa je 2,3 KM, a cijena kafe sa mlijekom ili šlagom je 2,5 KM.

"Možda to rade zbog poskupljenja mlijeka, zaista ne znam. Onda, u drugom lokalu gdje izlazim, cijena svih vrsta kafe je 2,2 KM ili dvije KM", kazao je Igor.

Goran Kurtinović, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske "Horeca", potvrdio je za "Nezavisne novine" da je došlo do poskupljenja ovog toplog napitka.

"Mi sad u ovom periodu sakupljamo sredstva da bi smo očuvali ovaj broj radnika koje imamo, povećanjem plate i zaustavljanjem radnika da ne idu na sezonski rad. Kafa je najprodavaniji proizvod u kafićima, te je preko nje najlakše doći do novca koji je potreban da se radnik zadrži", kazao je Kurtinović.

Prema njegovim riječima, ugostitelji nemaju drugih načina osim da podignu cijene kako bi zadržali radnike.

"Ovo je samo pokušaj da mi sačuvamo naše radnike, mnogo toga smo uradili, ali nije urodilo plodom, ta borba ostaje sad na pojedincima da pokušavaju razgovarati sa svojim radnicima kako bi ih zadržali", kazao je Kurtinović.

Kako je rekao, neki kafići su već podigli cijenu, a neki će u narednom periodu.

"Mislim da će do kraja maja u svim kafićima doći do poskupljenja od 0,3 do 0,5 KM", kazao je Kurtinović.

