Poskupljuje parking u Banjaluci?

BANJALUKA - Cijene parkinga u gradu mogle bi do kraja godine biti više, a ako dođe do poskupljenja, zone će biti pomjerene, rekao je za "Nezavisne" Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Dodao je da će to odjeljenje uputiti prijedlog gradonačelniku Igoru Radojičiću da cijena parkinga bude povećana.

Istakao je da bi sav prihod koji bi ostvarili na ovaj način bio usmjeren na povećanje nivoa usluga u javnom prevozu.

"Prednost treba dati javnom prevozu, biciklistima i izgradnji više pješačkih zona", kazao je Sandić i dodao da cijena parkinga u gradu nije mijenjana 10 godina.

Prema njegovim riječima, ni u jednom gradu u okruženju, među kojima su i Beograd i Zagreb, parkiranje nije dozvoljeno u centru grada u ovolikoj mjeri kao kod nas.

"U gradovima u okruženju građani nastoje samo da priđu što bliže centru, ostave svoje vozilo i dalje koriste javni prevoz ili taksi. Da riješimo ovaj problem kod nas, moj prijedlog će biti povećanje cijena parkinga. Vidjećemo kakvo će mišljenje o tome imati gradonačelnik Igor Radojičić", rekao je Sandić i dodao da ovo odjeljenje radi na pripremi programa za narednu godinu.

Na ovaj način bi, kako kaže, bili ostvareni i dodatni prihodi koji bi bili usmjereni isključivo u povećanje nivoa usluge u javnom prevozu, što znači da bi grad mogao sufinansirati dodatne linije i polaske.

"Na primjer, ako eksperimentalna linija pokaže da prevoznici nemaju ekonomsku opravdanost, nema načina da ih na to natjeramo, a ako imamo sredstva kojima bismo mogli to sufinansirati, onda bi oni to morali ispoštovati i još mnogo drugih stvari", naglasio je Sandić.

Dodao je da bi od prihoda mogli dobiti i sredstva za bolje biciklističke staze i uređivati pješačke zone.

"Ako parking poskupi, to će biti u svim zonama, i to bi išlo linearno. Proširili bismo možda nultu zonu, da sadašnja druga zona bude prva, a prva da bude nulta zona. Na primjer, nelogično je da parking na staroj autobuskoj stanici, koja je srce grada, bude druga zona", objasnio je Sandić.

Banjalučanka Maja R. kaže da je poskupljenje parkinga ne bi iznenadilo jer je i sve drugo poskupjelo.

"Nadam se da će biti izgrađena i nova parking mjesta, jer su u centru grada velike gužve na parkinzima. Ne smeta mi da platim parking više ako ima dovoljno parking mjesta", rekla je ona.

Trenutna cijena parkinga u nultoj zoni, u kojoj je parkiranje moguće u maksimalnom trajanju od dva sata, je jedna KM po satu.

Za prvu zonu jedan sat parkiranja košta jednu KM, a cijena cjelodnevne karte u ovoj zoni je pet KM.

Druga zona košta 0,50 KM po satu, a cjelodnevna tri KM.