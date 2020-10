BANJALUKA - "Pošte Srpske" preselile su svoju poslovnicu u naselju Lauš na novu adresu, saopšteno je iz ove kompanije.

"Nakon selidbe na novu lokaciju, klijentima su dostupne sve poštanske usluge u Karađorđevoj ulici, na broju 254", naveli su u "Poštama Srpske".

Prema njihovim riječima, radno vrijeme ove poslovnice od ponedjeljka do petka je od sedam do 20 časova, a subotom od sedam do 14 časova.