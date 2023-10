Postavljene urbane tržnice u Banjaluci

Urbane tržnice postavljene su i na tzv. maloj pijaci u mjesnoj zajednici Obilićevo, na velko zadovoljstvo samih prodavaca, ali i mještava ove mjesne zajednice.

Kako je u ime Grada poručila Milada Šukalo, plan je da se u svaku mjesnu zajednicu ravnomjerno ulaže, te da za ovaj dio grada gradska administracija ima velike planove.

"Grad nastavlja sa svojom inicijativom za postavljanje i uređenje rejonskih tržnica u najvećim naseljima grada. To je projekat koji implementiramo već dvije godine i cilj nam je podržati naše lokalne proizvođače, jer će se u ovim kućicama i na štandovima nalaziti isključivo oni proizvođači koji proizvode svoje proizvode na teritoriji Banje Luke. Sa druge strane, sa kolegama iz oblasti arhitekture već razmatramo kako da uredimo ovaj dio grada, te da sa mnogim drugim projektima koje relizujemo, radimo kontinuirano na pomoći svakom od naših građana" kazala je Šukalo.

Predsjednik savjeta Mjesne zajednice Obilićevo 1, Oliver Gačić naglasio je kako su na ovom dijelu i ranije postojale rejonske pijace, ali da je to bilo neuređeno, a nakon toga su, kako kaže, sa pravom i sklonjene.

"Nakon nekoliko godina imaćemo na ovom dijelu grada urbaniju situaciju. Svi smo svjedoci da je ovo mjesto bilo kao mali buvljak, te to nije adekvatno za ovaj dio grada, to je trebalo urediti. Ovo je nešto što svi treba da podržimo, da se uradi ovaj dio, ali ne samo kada je riječ o rejonskim tržnicama, nego i kompletan ovaj dio naselja" kazao je on.

Odbornik SNSD-a u Skupštini Grada, Bojan Pećanac koji je iz ove mjesne zajednice, poručio je da je ovo jedan od ljepših projekata koji je realizovan u ovoj mjesnoj zajednici.

"Jedan fin projekat, koji je realizovan. Dobra stvar je da će mještani mjesne zajednice Obilićevo napokon imati domaće proizvode koji će moći ovdje kupiti" poručio je Pećanac.

Podsjećamo, projekat "Urbane tržnice" Grad Banja Luka realizuje u okviru projekta "EU4AGRI" - podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH.