"Pošte Srpske" otvorile novi šalter u Česmi

BANJALUKA - "Pošte Srpske" otvorile su novi izdvojeni šalter u naselju Česma.

"Mještani će na novom šalteru moći izvršiti gotovinske uplate, i to po platnom prometu, komunalnih računa, električne energije, mobilne i fiksne telefonije, vode, RTV takse, rate kredita i drugih, te uplate za registraciju motornih vozila, prijem pismonosnih pošiljaka, kupovinu dopuna za mobilne telefone, čestitki, kao i druge usluge", naveli su u "Poštama Srpske".

Dodali su da su ovaj šalter otvorili kako bi mještanima Česme približili svoje usluge i omogućili im da svoje obaveze završe na vrijeme.

Radno vrijeme šaltera u Česmi je od ponedjeljka do petka od devet do 16 časova, a subotom od osam do 13 časova.