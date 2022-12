Potkopana ulica u Česmi, ugroženi i djeca i vozači

Dugoočekivana izgradnja mosta u naselju Česma, koja je trebalo da krene početkom novembra, stala je samo na priči, istakli su mještani pomenutog naselja za "Nezavisne novine".

Kako mještani kažu, niko nije primijetio da se most počeo graditi.

"Ovaj projekat je veoma značajan za sve nas koji živimo tu, ali i za Banjaluku. Početkom novembra zvanično su počeli radovi, a tom događaju prisustvovali su svi nadležni, međutim, od tada mi nismo primijetili da se nešto uradilo", pojasnili su mještani i dodali da je rečeno da će ovaj most biti dug blizu 200 metara, sa osam stubova, dvije saobraćajne trake, pješačkim stazama i rasvjetom, te da njegova izgradnja počinje 5. novembra.

"Još veći problem je nastao u Ulici Petra Velikog, koja je trebalo da se renovira kroz projekat izgradnje mosta", poručio je mještanin.

Dodaje da su u navedenoj ulici odvodni kanalizacioni kanali potkopali asfalt.

"Dešava se često, kada se dva automobila mimoilaze, da upadaju u odvodne kanale, jer jednostavno nema dovoljno mjesta", pojasnio je on.

Prema njegovim riječima, ovo predstavlja opasnost i za pješake, a naročito za djecu koja idu u školu, jer sada nema prolaza za njih, a to su najčešće djeca od prvog do petog razreda koja ne paze dovoljno.

Rade Radonjić, predsjednik Savjeta MZ Česma, potvrdio je za "Nezavisne novine" da se trenutno ništa ne radi na izgradnji mosta.

"Građani su zabrinuti i zbunjeni, te svakodnevno pitaju šta je, zašto se ne radi", kazao je Radonjić.

Glavni razlog su, kako kaže, vremenski uslovi, koji ne dozvoljavajući konkretan početak radova.

"Ja, a ni mnogi drugi, nismo još vidjeli, ni čuli da se igdje počeo raditi bilo koji most, pa ni ovaj naš", pojasnio je on.

Prije par dana, kako on kaže, svi predsjednici MZ bili su kod gradonačelnika i pitao je šta je s radovima.

"Gradonačelnik je rekao da tu ništa nije sporno, osim vremenskih prilika", kazao je Radonjić.

Podsjećamo da su iz Gradske uprave ranije pomenuli da su preduzeli sve iz svoje nadležnosti kako bi mještani Česme poslije osam godina čekanja dobili most, koji je od velikog značaja za građane.

"Riješeni su imovinsko-pravni odnosi, sva projektna dokumentacija, idejno rješenje i još u aprilu ove godine dobijena je građevinska dozvola za most, a ukupno je iz gradskog budžeta izdvojeno oko 1,5 miliona KM za potrebnu dokumentaciju, te za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa", kazali su ranije oni.

Kako je ranije zaključio gradonačelnik Draško Stanivuković, most ne samo da mijenja sliku, on mijenja saobraćajnu i putnu infrastrukturu i to je jedan od najozbiljnijih projekata.