Potpuna obustava saobraćaja u dijelu Kuljanske ulice

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da će od osam časova 22. avgusta do 31. avgusta do 18 časova doći do potpune obustave saobraćaja za sva vozila u VII kuljanskoj ulici u Banjaluci, na dijelu od I kuljanske ulice do XII kuljanske ulice, zbog izvođenja radova „Rekonstrukcija I kuljanske ulice u Kuljanima“.

Za vrijeme obustave saobraćaja na prigradskoj liniji Zalužani – Kuljani, autobusi iz smjera Zalužana biće preusmjereni iz I kuljanske ulice desno u XII kuljansku ulicu, pa lijevo u VII kuljansku ulicu i dalje registrovanom trasom, te u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom.

Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.

