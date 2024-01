Povišene koncentracije zagađujućih materija u vazduhu u Banjaluci

Mjerne stanice su u nekoliko prethodnih dana izmjerile povišene koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, a ova situacija nije nepoznata u periodu zime, odnosno loženja.

Kazao je ovo Boriša Mandić, ovlašteni potpisnik Odjeljenja za komunalne poslove, te istakao da su nekoliko dana meteorološki uslovi bili nepovoljni, što je i uticalo na kvalitet vazduha u gradu.

"Moram da kažem da situacija nije alarmantna. U gradu mjerimo koncentraciju zagađenosti vazduha na četiri mjerne stanice, sve zagađivače koji se nalaze u vazduhu: lebdeće čestice PM10/PM 2.5, sumpor-dioksid (SO2), azotni oksidi (NO, NOa i NOx), ugljen-monoksid (CO) i ozon (O3), te možemo reći da su sve zagađujuće materije tokom cijele godine daleko ispod graničnih vrijednosti, osim u zimskom periodu, i to posebno kada su nepovoljni vremenski uslovi i riječ je o isključivo lebdećim česticama. Dakle, u proljeće, ljeto i jesen zagađujuće čestice nisu ni blizu graničnih vrijednosti, a u zimskom periodu, kada su nepovoljni vremenski uslovi, imamo povišene vrijednosti samo lebdećih čestica", objasnio je on, te dodao da Banjaluka radi dosta aktivnosti po ovom pitanju.

"U budžetu grada za 2024. godinu planirano je 500.000 KM za energetsku obnovu fasada zgrada, čime će se smanjiti potrošnja energije, a samim tim i smanjiti zagađenje. Ipak, najveći problem predstavljaju individualna ložišta, kojih je veliki broj. Kako bismo ovu pojavu spriječili u zimskom periodu, mi bismo morali u potpunosti da isključimo iz upotrebe individualna ložišta ili zamijenimo obnovljivim izvorima, što je u ovakvoj finansijskoj situaciji gotovo pa nemoguće. Banjaluka ima oko 50.000 domaćinstava. Mi radimo mnoge promotivne aktivnosti, strategije i planove, ulažemo u obnove fasada, što je samo jedna od energetskih mjera", kazao je on.

Poručio je kako je izuzetno važno da sve lokalne zajednice mjere kvalitet vazduha, da građani pravovremeno budu obaviješteni o trenutnom zagađenju, posebno rizičnije kategorije, kako bi se mogli zaštititi i postupiti u skladu s preporukama ljekara.

"Upravo iz tog razloga u našem gradu imamo četiri automatizovane mjerne stanice koje u realnom vremenu šalju podatke koji se objavljuju na stranici grada", zaključio je Mandić.

