Povodom osvjetljenja Kastela: Bira se najljepša fotografija tvrđave noću

BANJALUKA – Povodom osvjetljenja Kastela, biramo najljepšu fotografiju tvrđave noću, saopštila je banjalučka Gradska uprava.

Na konkursu za izbor najljepše fotografije Kastela noću, mogu učestvovati svi sugrađani, bez obzira na to da li se fotografijom bave profesionalno ili amaterski.

Jedan autor na konkurs može poslati najviše dvije fotografije, snimljene u periodu od 7. do 14. jula 2024. godine.

"Pošaljite nam fotografije koje ćemo objaviti na društvenim mrežama Grada, a najljepše i nagraditi vrijednim nagradama", navodi se na sajtu Grada Banjaluka.

Fotografije je potrebno dostaviti do 15. jula, do 12 časova, i to putem elektronske pošte na adresu: [email protected]

Prispjele radove ocijeniće stručna komisija i od prispjelih radova, izabrati deset najboljih, a pobjedničku fotografiju će izabrati naši sugrađani, glasanjem putem Viber zajednice Grada Banjaluka.

Učešće je besplatno za sve zainteresovane, a organizatori imaju pravo koristiti fotografije za promociju ovog konkursa, uz potpisivanje autora.

Podsjećamo, tvrđava Kastel konačno dobija osvjetljenje, a manifestacija povodom završetka ovih radova biće održana u nedjelju, 7. jula od 21 čas na platou ispred tvrđave Kastel. Pozvani su svi sugrađani da prisustvuju i uživaju u fenomenalnom programu, sjajnoj zabavi i muzičkim nastupima.

