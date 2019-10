Poziv građanima Banjaluke da prijave i plate porez na nekretnine

BANJALUKA - Gradska uprava Banjaluka pozvala je vlasnike nepokretnosti na području grada da prijave nekretnine i plate porez na nepokretnosti, ukoliko to do sada nisu učinili, s obzirom na to da je riječ o izvornom prihodu grada iz kojeg se finansiraju brojni razvojni projekti.

Načelnik gradskog Odjeljenja za finansije Božana Šljivar rekla je da bi svi vlasnici nepokretnosti na području Banjaluke, a koji do sada nisu izvršili svoje obaveze utvrđene Zakonom o porezu na nepokretnosti, to trebalo da učine u što kraćem roku.

"Time zajednički obezbjeđujemo sredstva za finansiranje razvoja našeg grada", rekla je Šljivareva za Srnu.

Ona je precizirala da je Banjaluka pokrenula pilot projekat "Širenje obuhvata obveznika poreza na nepokretnosti", čiji je cilj povećanje naplate prihoda od poreza na nepokretnosti širenjem obuhvata, bez povećavanja poreskih stopa, te podizanje nivoa odgovornosti i svijesti obveznika o značaju prijavljivanja nepokretnosti i plaćanja poreza.

Šljivareva je navela da porez na nepokretnosti predstavlja jedan od najznačajnih prihoda u budžetu grada iz kojeg se, između ostalog, finansira izgradnja i održavanje različitih komunalnih i infrastrukturnih objekata poput vrtića, gradskih i seoskih puteva, vodovoda, kanalizacija, mostova i slično.

Iako je riječ o vlastitom prihodu opština i gradova, prema propisima, poslove naplate, kontrole naplate i prinudne naplate obavlja Poreska uprava.

Opštine i gradovi imaju obavezu da obavještavaju Poresku upravu o neprijavljenim nepokretnostima koje se nalaze na njihovom području.

Prvi put od kada je uveden porez na nepokretnosti, na izabranim katastarskim opštinama, banjalučko Odjeljenje za finansije počelo je da obavještava pravna i fizička lica o njihovim zakonskim obavezama koja su na osnovu različitih analiza identifikovana kao vlasnici/korisnici nepokretnosti, a da nisu prijavila nepokretnosti u fiskalni registar.