Poziv građanima Banjaluke da prijave štetu od nevremena

BANJALUKA - Odsjek za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice poziva građane, koji su pogođeni olujnim nevremenom od 3. juna 2024. godine, da prijave eventualnu štetu koja je nastala na materijalnim dobrima usljed nevremena.

"Ukoliko to nisu do sada, štetu mogu prijaviti na broj telefona: 051/498-261 do sutra, 13. juna", naveli su iz ovog odsjeka.

Podsjećamo, Banjaluku je 3. juna u popodnevnim časovima zadesilo jako nevrijeme praćeno obilnim padavinama. Gradski štab za vanredne situacije na telefonskoj sjednici proglasio je 4. juna vanrednu situaciju i stanje elementarne nepogode za dio Mjesne zajednice Mišin Han, zaseoke Radinjača i Lipovac, zbog štete koja je nastala u olujnom nevremenu, a sve kako bi se u što kraćem vremenskom periodu pomoglo ugroženom stanovništvu.

