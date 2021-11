Pravno postupanje u funkciji dobrih odnosa s korisnicima grijanja

BANJALUKA - "Eko toplane" Banjaluka više nemaju potrebu da sva sporna pitanja rješavaju na sudu. Njihov pravni tim kontinuirano preuzima predmete od advokatske kancelarije, koja je svoj dio posla uspješno završila uspostavljanjem sudske prakse, potvrđeno nam je iz ovog preduzeća.

Inače, komunalna usluga daljinskog grijanja je vrlo regulisana oblast prije svega zakonskim, ali i podzakonskim aktima jedinice lokalne samouprave.

Međutim, i pored toga, u praksi se javljaju situacije koje zakonski ili podzakonski akti ne tretiranju na dovoljan način, a postoje i situacije da su određene odredbe određenih zakona u koliziji jedne s drugima. U takvim situacijama jedini putokaz za ispravno postupanje je sudska praksa.

Kada je riječ o najvećem sistemu daljinskog grijanja u Republici Srpskoj, ovo pitanje je prisutno godinama.

Posebno je aktuelizovano nakon izgradnje nove toplane i osnivanja preduzeća "Eko toplane", gdje su se pojavila različita tumačenja pojedinih korisnika, ali i advokatskih kancelarija kada su u pitanju obligacioni odnosi između korisnika sistema daljinskog grijanja i davaoca usluge, u ovom slučaju "Eko toplana".

Zbog različitih tumačenja pomenutih odnosa, prava plaćanja obaveze za isporučenu toplotnu energiju u slučaju nepostojanja potpisanog ugovora, mogućnosti isključenja s mreže, ali i drugih pitanja, nastali su sudski sporovi između određenog broja korisnika i "Eko toplana" kao davaoca usluge grijanja. Tragom ovih informacija pokušali smo da nađemo odgovore na otvorena pitanja.

Iz "Eko toplana" Banjaluka poručuju da su na samom početku svog rada pojedini korisnici postali žrtve dezinformacija koje su dijelom nastale iz pravne neuređenosti ove oblasti, dijelom iz lošeg postupanja stare "Toplane", a dijelom i kroz aktivnosti lobija kojima nije odgovarao prelazak na obnovljive izvore energije.

"Svjesni takve situacije, angažovali smo vrhunske advokate i konsultante da bismo kroz realne postupke naučili i dokazali ispravno postupanje. Danas postoji sudska praksa koja je jasno definisala obaveze, ali i prava korisnika, tako da se broj sudskih postupaka značajno smanjio. Imajući u vidu stepen naplate od 95 odsto i činjenicu da trenutno više od 97 odsto korisnika plaća sve svoje obaveze, smatramo da su angažovani eksterni saradnici svoju misiju ispunili i da nas u daljem periodu izazovi ove vrste više ne očekuju", kažu iz "Eko toplana".

Dodaju da su njihovi budući planovi jačanje povjerenja korisnika kroz tehničko unapređenje sistema i kvalitetno korporativno upravljanje.

"Uspjeh u sporovima 'Eko toplana' je 100 odsto na Višem privrednom sudu i više od 90 odsto na Okružnom sudu u Banjaluci. Dakle, pravosnažne presude su donesene u dovoljnom broju da možemo reći da postoji ustaljena sudska praksa po svim najvažnijim pitanjima", pojašnjavaju iz "Eko toplana".

Naime, ishodi sudskih sporova u prethodne četiri godine kada je riječ o pitanju obligacionih odnosa korisnika i davaoca usluge pokazuju da je ovo pitanje sada u potpunosti riješeno.

Svaki korisnik koji prima toplotnu energiju ima obavezu da je plaća do momenta isključenja, a postojanje ugovora nije jedini uslov i način za nastanak obligacionog odnosa.

Ovo je, dodaju iz "Eko toplana", vrlo značajno jer je po ovom pitanju odlučivao i Ustavni sud Republike Srpske i ta odluka Ustavnog suda je često interpretirana na pogrešan način.

"Osim toga, sada je jasno koji su uslovi priključenja i isključenja, kao i to da svaki korisnik ima pravo da bude priključen ili isključen uz poštivanje uslova propisanih pozitivnim propisima. Ustavni sud Republike Srpske je jasno potvrdio koji pozitivni propis se primjenjuje i na koji način. Sudska praksa jasno pokazuje da svi koji su koristili toplotnu energiju imaju obavezu da je i plate, niko ne može biti prisiljen da koristi uslugu, ali samovolja nije dozvoljena", pojašnjavaju iz "Eko toplana".

Direktor Korporativnog sektora Željko Gajić, diplomirani pravnik, na pitanje postoji li korporativno upravljanje u "Eko toplanama", ističe da su "Eko toplane", kao dio veće grupacije, preuzele način korporativnog upravljanja matične organizacije.

Kako je dodao, to podrazumijeva da se radi o modernim principima gdje korporativni poslovi, a time i pravni poslovi, ne predstavljaju beskonačnu administraciju, već servis korisnicima usluga i menadžmentu.

"Potpuno organizovanje korporativnih poslova započelo je još osnivanjem privrednog društva, ali realni uslovi stvoreni su početkom prošle godine. Naime, do tada pravnu službu nije bilo moguće osposobiti za djelovanje na sudovima kada su u pitanju odnosi s korisnicima, zbog nejasnih zakonskih i podzakonskih rješenja, ali i situacije u kojoj nije postojala jasna sudska praksa", pojasnio je Gajić.

Upitan smatra li da je moguće graditi povjerenje kroz sudske postupke, Gajić ističe da njegov dolazak u ovo privredno društvo ima za cilj jačanje povjerenja korisnika.

Dodao je da je u uslovima koji su vladali do ove sezone grijanja bilo nemoguće uputiti korisnike u njihova prava, jer su svi čekali odluke drugostepenih sudova, pa tako i "Eko toplane".

"U drugoj polovini ove godine ove presude su i donesene i to u korist 'Eko toplana'. Sada svaki korisnik zna ili može da zna da su 'Eko toplane' postupale zakonito i ispravno, ali isto tako svakom korisniku se može dati kvalitetan savjet kako najbolje da postupi bez bojazni da će sutra korisnik smatrati da je prevaren na bilo koji način", precizirao je Gajić.

Upitan znači li to da će doći do značajnih promjena u načinu rada po ovom pitanju, on ističe da do promjena već dolazi.

"'Eko toplane' više nemaju potrebu da sva sporna pitanja rješavaju na sudu. Naš pravni tim je ove godine kompletiran i sve edukacije su završene. Naši pravnici kontinuirano preuzimaju predmete od advokatske kancelarije koja je svoj dio posla uspostavljanjem sudske prakse uspješno završila", navodi Gajić.

Podsjećamo, "Eko toplane" su u vlasništvu "IEE technology" sa 51,03 odsto i grada Banjaluka sa 48,97 odsto vlasničkog učešća. Osnovane su 2017. godine, a s isporukom toplotne energije odlukom Skupštine grada Banjaluka krenule su 1. februara 2018. godine.

Od marta ove godine preduzećem upravlja i rukovodi Upravni odbor u sastavu Borko Torbica - predsjednik, te članovi Dragiša Zečević, Milan Štrbac i Dragana Kljajić.