Pravoslavnoj ambulanti fale lijekovi, ali ne i humanost

BANJALUKA - Kroz pravoslavnu ambulantu "Sveti apostol i evanđelist Luka" svakog dana prođe najmanje 10 pacijenata, mjesečno oko 150, a godišnje oko 2.000 građana, koji zbog lošeg socio-ekonomskog statusa ljekarsku pomoć pronalaze jedino u ovoj zdravstvenoj ustanovi, kojoj nažalost često fale i osnovni lijekovi.

Prije 19 godina osnovala ju je grupa ljekara u saradnji sa srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom, a do danas okuplja više od 100 doktora, koji volonterski, kada se za to ukaže potreba, besplatno liječe one koji nemaju posao, zdravstveno osiguranje niti dovoljno novca za ljekarske preglede.

Simo Bilbija, doktor i jedan od osnivača, kaže da ambulanta opstaje ovoliko dugo jer ljekari koji ovdje rade sve rade iz srca, ali da im nažalost uvijek fali lijekovi, koje dobijaju isključivo kroz donacije.

"Ono što se pokazalo kao dobra praksa je da donatori u ambulanti za nas uplate određeni novčani iznos, a mi onda u toj vrijednosti kupimo lijekove koji su najpotrebniji", rekao je Bilbija.

Lepa Kecman, medicinska sestra i jedina zaposlena u ovoj ambulanti, ističe da im skoro svakodnevno fali analgetika, lijekova za želudac i srce, kao i lijekova za smirenje.

"Ove skupine lijekova izdajemo svakodnevno. Prošli mjesec smo izdali 210 kutija, dok smo u maju ove godine izdali 362 kutije raznih medikamenata", objasnila je Kecmanova.

Doktori koji ovdje liječe uglavnom su zaposleni ili u Univerzitetskom kliničkom centru RS (UKC RS) ili u svojim privatnim klinikama, ali u zadnje vrijeme svoje usluge često nude i mladi nezaposleni ljekari.

"Često nam se javljaju mladi ljekari koji su doktorirali, ali nemaju praktičnog iskustva niti posao, pa žele kod nas da volontiraju", kazao je Bilbija.

Dodaje da su prije dvije godine otvorili i stomatološku ambulantu, te sada pacijentima nude i usluge popravke i ekstrakcije zuba.

U ovoj ambulanti se ne liječi samo tijelo, za liječenje duše zadužen je sveštenik Miodrag Kopanja, koji pacijentima toplom riječi ili molitvu pomaže da se suoče s bolešću.

"Često nam dolaze ljudi kojima treba savjet. Tada im pokušamo pomoći da s jednog duhovnog stanovišta prihvate bolest", kazao je Kopanja.

Dodaje da, iako crkvena opštine plaća sve račune, novac neophodan za rad dobijaju od grada, koji svake godine izdvaja sredstva za pomoć ovoj zdravstvenoj ustanovi.

"Takođe veliku pomoć dobijamo od Doma zdravlja, UKC RS, Instituta za javno zdravstvo, ali i od nekoliko privatnih ordinacija s kojima imamo odličnu saradnju", objasnio je Kopanja.