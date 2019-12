Praznici produžavaju radno vrijeme banjalučkih ugostitelja

BANJALUKA - Ugostiteljski objekti u Banjaluci, osim u stambenim zgradama, od sutra do 15. januara mogu raditi jedan čas duže u odnosu na uobičajno radno vrijeme.

Iz Gradske uprave saopšteno je da ugostiteljski objekti mogu raditi u neograničenom radnom vremenu 1, 2, 7. i 14. januara 2020. godine.

Do 15. januara restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće mogu raditi radnim danima od 7.00 do 1.00 čas i vikendom do 2.00 časa.

Ugostiteljski objekti kojima je dodijeljen znak kvaliteta "zlatna kašika" radnim danima mogu raditi od 7.00 do 2.00 časa, a vikendom do 3.00 časa.

Noćni klubovi, disko-barovi, disko-klubovi/diskoteke i noćni barovi, mogu raditi radnim danima od 19.00 do 4.00 časa, a vikendom od 19.00 do 5.00 časova.

Svadbeni saloni mogu raditi od 7.00 do 4.00 časa.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 15. januara u stambenim zgradama je od 7.00 do 23.00 časa radnim danima i vikendom, a za ugostiteljske objekte kojima je dodijeljen znak kvaliteta "zlatna kašika" je do ponoći radnim danima, a vikendom do 1.00 čas.

Zaključak je donesen na zahtjev Turističke organizacije grada Banjaluka radi ukazane potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata u vrijeme predstojećih praznika.