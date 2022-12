Praznična vožnja sa Svetim Nikolom i Djeda Mrazom

BANJALUKA - "Autoprevoz" Banjaluka tradicionalno, po četvrti put, organizuje prazničnu vožnju sa Svetim Nikolom i Djeda Mrazom.

Kako su najavili, praznična vožnja održaće se u petak, 16. decembra, s početkom u 9.25 časova.

"Trasa putovanja autobusa predviđena je linijom broj 10 od Autobuske stanice do Obilićeva", kazali su oni te dodali da će u 10 časova ponovo krenuti, i to sa stajališta Orlovački put, Obilićevo, linijom broj 17 do Nove bolnice.

"Nakon toga, u 10.30 autobus nastavlja svoju prazničnu vožnju sa stajališta Nova bolnica linijom 13A do Barlovaca", naveli su iz "Autoprevoza".

Dodaju da će sa stajališta Barlovci polazak biti u 11.20 te da se nastavlja linijom 13A do Zalužana, pa do Trna.

"Linijom broj 2 sa stajališta Trna u 11.45 autobus se kreće do Centra, a u 12.15 planirano je isključenje autobusa u Centru", navode organizatori.

U navedenom vremenu i u pomenutom autobusu prevoz će biti, kako oni kažu, besplatan za sve putnike, a vjernim putnicima, djeci i onim malo starijim biće podijeljeni pokloni i nagrade.