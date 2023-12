Praznična vožnja u Banjaluci sa Djedom Mrazom i Svetim Nikolom

Na radost naših najmlađih sugrađana, "Autoprevoz" po petnaesti put organizuje prazničnu vožnju sa Djedom Mrazom i Svetim Nikolom u petak, 15. decembra od 9.25 časova.

Ističu kako je trasa putovanja autobusa predviđena linijom broj 10 od Autobuske stanice do Obilićeva, te će u 10.00 časova ponovo krenuti i to sa stajališta Orlovački put, Obilićevo, linijom broj 17 do Nove bolnice.

"Trasa je predviđena linijom broj 10 od Autobuske stanice do Obilićeva”. U 10.00 časova autobus će ponovo krenuti i to sa stajališta Orlovački put, Obilićevo, linijom broj 17 do Nove bolnice. Nakon toga, u 10.30 autobus nastavlja prazničnu vožnju sa stajališta Nova bolnica linijom 13A do Barlovaca", navedeno je u saopštenju "Autoprevoza".

Dodaju kako će sa stajališta Barlovci polazak će biti u 11.20 časova i nastavljen linijom 13A do Zalužana, pa sve do Trna.

"Linijom broj dva sa stajališta Trna u 11.45 autobus se kreće do Centra, a u 12.15 planirano je isključenje autobusa u centru"", ističu iz "Autoprevoza".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.