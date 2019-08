Preko novog mosta u Dragočaju za 10 dana

BANJALUKA - Most preko rijeke Dragočajke u naselju Dragočaj trebalo bi da bude pušten u funkciju za desetak dana, potvrdio je Slavenko Tadić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dragočaj.

"U toku su završni radovi, ostalo je još da se odrade mali dio trotoara, pristupne saobraćajnice, te da se položi zadnji sloj asfalta", rekao je Tadić.

Dodao je da je potrebno da se obavi tehnički prijem mosta prije nego što bude otvoren.

"Rok za završetak radova bio je 26. jul, ali zbog kišnih dana u maju rok je produžen za 25 dana, ali most će biti završen prije drugog roka, tako da očekujemo da će most biti otvoren 8. ili 10. avgusta", objasnio je Tadić.

Gradonačelnik Igor Radojičić ranije je rekao da je ovo jedan od većih investicionih projekata u Dragočaju s ciljem modernizacije i ubrzanja saobraćaja.

"Stari most predstavljao je takozvano usko grlo u slučajevima visokih vodostaja Dragočajke i to je često dovodilo do plavljenja okolnih parcela", rekao je tada Radojičić.

Mještani ovog naselja kažu da im je novi most od velikog značaja, prvenstveno zbog korita rijeke Dragočajke koje je bilo tijesno na mjestu gdje se nalazio stari most i gdje je često tokom padavina dolazilo do izlivanja vode.

"Novi most je širi i mnogo bolji, tako da vjerujem da tih problema nećemo imati. Stari most je bio neuslovan i dotrajao, tako da će prelaskom preko novog mosta biti bezbjedniji i pješaci i vozači", kazala je Jelica J. iz Dragočaja.

Dragoslav B., takođe mještanin ovog naselja, istakao je da im je drago što će most uskoro biti otvoren i da će mnogi njihovi problemi biti riješeni.

Stari most je izgrađen još za vrijeme austrougarske vladavine, bio je uzak i dotrajao, a automobili se nisu mogli mimoići.

Izgradnja novog mosta počela je krajem marta, a radove izvodi firma "Vranica".

Prema projektu, čija je vrijednost 220.000 KM, novi most biće dugačak 13, a širok devet metara. Imaće dvije saobraćajne trake po tri metra, te dvije pješačke staze od po metar i po širine.