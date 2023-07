Prelazak na grijanje na struju može dovesti i do požara

BANJALUKA - Stambene zgrade koje koriste sistem daljinskog grijanja "Eko toplana", ili centralnih kotlovnica na pelet, drvnu sječku i slično, nisu elektroenergetski projektovane, odnosno nisu tehnički predviđene za grijanje korištenjem električne energije, pa prelazak većine, a pogotovo svih stanova unutar jedne zgrade, na grijanje na struju izvjesno bi doveo do preopterećenja lokalne elektrodistributivne mreže.

Na to su upozorili iz "Elektrokrajine" i dodali da bi to za posljedicu imalo često iskakanje osigurača na niskonaponskim izlazima u pripadajućim trafostanicama, uz veliku mogućnost kvarova na elektroinstalacijama unutar tih zgrada i pregorijevanja priključnih podzemnih kablova (od trafostanice do zgrade).

"Naravno, u tim situacijama postoji mogućnost požara na elektromreži, te instalacijama unutar zgrada", istakli su iz "Elektrokrajine".

Kako ističu, u nizu proteklih sezona je konstantno dolazilo do prelaska određenog broja korisnika "Eko toplana" na sisteme individualnog grijanja električnom energijom, ali u nivou koji je lokalna elektrodistributivna mreža mogla podnijeti bez značajnijih poremećaja u isporuci električne energije.

"'Elektrokrajina' ne raspolaže informacijama da će ove zimske sezone u Banjaluci doći do značajnijeg porasta broja korisnika grijanja na električnu energiju usljed odjave korisnika daljinskog grijanja preduzeća 'Eko toplane'", naglasili su iz "Elektrokrajine".

Bojan Kresojević, gradski menadžer grada Banjaluka, ističe da je u prethodne dvije godine bilježeno povećanje broja korisnika na sistemu daljinskog grijanja, a takva su, dodaje, očekivanja i za ovu godinu.

"S druge strane, pojedini korisnici nisu zadovoljni kvalitetom grijanja, a mi smo taj problem namjeravali da riješimo kroz projekat rekonstrukcije sistema daljinskog grijanja, ali za realizaciju ovog projekta nismo dobili podršku Skupštine grada", rekao je Kresojević, te dodao da će se ostati na nastojanjima da se, korak po korak, ide ka tome da sistem daljinskog grijanja bude što bolji.

I on je potvrdio da bilo koji prelazak na grijanje na električnu energiju opterećuje elektroenergetski sistem.

"Očekivano je bilo da će 'Elektroprenos' izgraditi novu trafostanicu uz koju bi se kapacitet povećao, ali iz nekog razloga još uvijek nema realizacije. Mi nemamo informacije da postoje prijetnje u zgradama, već informacije koje se odnose na elektroenergetsku mrežu, a obaveza 'Elektroprenosa' je da izvrši investicije i poveća kapacitete. Mi ćemo svakako učiniti sve da zadržimo korisnike zbog samog sistema daljinskog grijanja, njegove profitabilnosti i sigurnosti korisnika", poručio je Kresojević.

Iz "Eko toplana" kažu da je prilikom isključenja pojedinačnih korisnika sa sistema daljinskog grijanja neminovno narušavanje termičke ravnoteže (komfora) prostorija koje su u neposrednom kontaktu sa stanom isključenim iz sistema, s obzirom na činjenicu da se prilikom projektovanja objekat posmatra kao termotehnička cjelina.

Preciziraju da će isključenjem jedne stambene jedinice stanari u susjednim stambenim jedinicama osjetiti posljedice tog isključenja.

"Na kvalitet grijanja ne utiče samo funkcionisanje sistema daljinskog grijanja, odnosno distributivne mreže, nego i kvalitet stambenih objekata, toplotna izolacija, stolarija, kao i redovno održavanje unutrašnjih i zajedničkih unutrašnjih instalacija, što nažalost nije dovoljno poznato svim korisnicima, pa se odgovornost za nezadovoljavajući kvalitet grijanja često prebacuje isključivo na isporučioca toplotne energije, iako je veliki dio odgovornosti i na zajednicama etažnih vlasnika, kao i na pojedinačnim korisnicima", navode iz "Eko toplana".