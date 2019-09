Prihvatilište za djecu u skitnji krajem oktobra u Domu "Rada Vranješević"

BANJLUKA - Prihvatilište za djecu u skitnji, prema planu transformacije banjalučkog Doma za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević", trebalo bi da bude otvoreno do kraja oktobra, potvrdio je Vladimir Kajkut, direktor ovog doma.

Dodao je da tim iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine iz Beograda obučava osoblje koje će raditi u ovom prihvatilištu.

"Nakon završetka obuke, radnici Doma dobijaju licence za rad u prihvatilištu, a pokušaćemo do sredine oktobra da nađemo sredstva za njegovo opremanje", kazao je Kajkut za "Nezavisne".

Očekuje da će nekoliko hiljada KM biti dovoljno za opremanje i otvaranje prihvatilišta jer za taj prostor, kako kaže, nije potrebno puno ulaganja.

"Ovo je usluga za pomoć djeci zatečenoj u skitnji na teritoriji grada i okolnih mjesta, te za djecu iz ugroženih porodica koja su ostavljena na ulici i zatečena u prosjačenju", pojasnio je Kajkut.

Dodao je da je cilj da čim otvore prihvatilište što više ljudi čuje za njega i da budu upoznati da postoji i takav oblik socijalne zaštite kako bi mogli odmah krenuti s radom i pomoći što više djece.

Prihvatnu stanicu za zaštitu djece i omladine zatečene u skitnji i prosjačenju u gradu trenutno ima samo Udruženje građana "Nova generacija", koje realizuje ovaj projekat s Centrom za socijalni rad.

"Najčešći uzrast djece koja prođu kroz prihvatnu stanicu je od sedam do 15 godina i uglavnom su to djeca iz romskih porodica koji na taj način egzistiraju", rekli su u Centru za socijalni rad i dodali da su zakonom propisane kazne za prosjačenje od 400 do 1.500 KM.

U UG "Nova generacija" su kazali da vrše prihvat i kratkotrajni smještaj djece i omladine koja se nađu u skitnji, prosjačenju ili drugim slučajevima u kojima je hitno potreban kratkotrajan smještaj, a godišnje kroz prihvatnu stanicu prođe od 40 do 50 djece.

"Djecu nahranimo, primjenjuju se zdravstveno-higijenske mjere, utvrđuje identitet, sačinjavanju nalazi o njihovom ponašanju s ciljem da se što prije vrate u primarnu porodicu, ustanovu socijalne zaštite ili da se predaju nadležnoj službi socijalne zaštite u mjestu porijekla djeteta", kazali su u "Novoj generaciji".

Plan transformacije Doma, osim prihvatilišta i savjetovališta za porodice koje su u riziku od izdvajanja biloške djece, obuhvata uvođenje još pet novih usluga socijalne zaštite - resursnog centra, vrtića, dnevnog centra "Rastimo zajedno", usluge "Predah", porodičnog saradnika i stanovanja uz podršku.

Savjetovalište za porodice

U savjetovalištu za porodice koje su u riziku od izdvajanja biloške djece, koje je prije nekoliko mjeseci otvoreno u Domu "Rada Vranješević", svakodnevno radimo i sa djecom i sa roditeljima, rekao je Vladimir Kajkut, direktor ove ustanove.

"Dobro se pokazao i prostor, koji je veoma funkcionalan. Zadovoljni smo jer možemo i ovom uslugom pružiti pomoć onima kojima je potrebna", kaže Kajkut.

Dodao je da centri za socijalni rad nisu dovoljno prepoznali ovu uslugu vjerovatno zato što je nova.