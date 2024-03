Prijave za banjalučki Festival uličnih zabavljača otvorene do 12. aprila

BANJALUKA - Treću godinu zaredom u okviru "Banjalučkog proljeća" biće organizovan Festival uličnih zabavljača "TrotoArt".

S tim u vezi, iz tima "TrotoArt" pozivaju sve ulične zabavljače i one koji bi to za ovu priliku željeli biti, da se prijave za učešće na festivalu koji će u periodu od 7. do 9. juna ponovo okupiti umjetnike.

Kako je poručio Projektni tim ovog festivala, dobrodošli su svi umjetnici i grupe bez obzira na pol, uzrast, vještine, profesionalni ili amaterski status, broj članova.

"Očekujemo prijave prije svega pojedinaca i grupa iz Banjaluke, ali i iz drugih gradova Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, kao i iz zemalja okruženja. Prijaviti se mogu svi koji svojim vedrim duhom, glasom, pokretom, bojom i zvukom zaustavljaju slučajne prolaznike i privlače pažnju svih generacija, bilo da se radi o našim sugrađanima ili dragim gostima", kazali su oni.

Prijave su, kako kaže, otvorene do 12. aprila 2024. godine i potrebno ih je dostaviti putem elektronske pošte, i to na: [email protected].

"Projektni tim festivala će na osnovu dostavljenih prijava izvršiti selekciju učesnika i izraditi detaljan program festivala. Takođe, putem gore navedene adrese svi zainteresovani mogu dobiti i sva potrebna dodatna pojašnjenja", naveli su oni.

Dodaju da je Banjaluka zahvaljujući sjajnim dešavanjima tokom cijele godine, a posebno bogatom programu "Banjalučkog proljeća" u prošloj godini oborila sve rekorde posjećenosti.

"Zanimljivi sadržaji privukli su u naš grad veliki broj turista iz cijelog svijeta, što je u značajnoj mjeri doprinijelo banjalučkim hotelijerima, hostelijerima i drugim vlasnicima smještajnih objekata, ali i ugostiteljima i trgovcima koji su zahvaljujući tome ostvarili povećan promet", objasnili su oni, te dodali da je cilj gradske administracije da se ovakav trend nastavi i ove godine, a poseban fokus je upravo na tome da se obogati ponuda tokom proljećnog perioda.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.