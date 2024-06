Babić: Prijavljena šteta na tridesetak vozila i nekoliko kuća u Banjaluci

BANJALUKA - U Banjaluci je nakon nevremena prijavljena šteta na trideset putničkih vozila i nekoliko kuća, rečeno je Srni u Odsjeku za poslove Civilne zaštite i profesionalne teritorijalno-vatrogasno-spasilačke jedinice.

Šef Odsjeka Dragan Babić rekao je da je grad pogodio naselja Lazarevo, Tunjice i područje Potkozarja.

On je naglasio da se stabilizuje i snabdijevanje vodom potkozarskih sela tako da bi do kraja dana cijelo to područje trebalo da dobije vodu.

Pojedine dijelove Banjaluka juče je u poslijepodnevnim časovima zahvatilo snažno nevrijeme, a ponegdje je padao i grad, prenosi Srna.

