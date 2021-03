Prijedlog budžeta 149,4 miliona KM

BANJALUKA - Na sjednici Kolegijuma Skupštine grada predloženo je da budžet grada za ovu godinu bude 149,4 miliona KM, i isti je i kao i Nacrt budžeta.

Naredna sjednica Skupštine grada Banjaluka zakazana je za 25. i 26. marta, a odbornici će raspravljati o više od 85 tačaka dnevnog reda.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da je prijedlogom budžeta i uštedama omogućeno više od 30 miliona KM za kapitalna ulaganja na području grada.

"U Prijedlogu je planirana izgradnja dajak pristaništa, 12 miliona KM za vodosnabdijevanje, prva faza izgradnje novog najvećeg parka u gradu sa jezerom u sredini i mnogo toga", naglasio je Stanivuković.

On je najavio i prijedlog da se ukinu kandže za ljude koji nepropisno parkiraju automobile na području grada.

"Jednostavnije je da to budu prekršaji, a ne da stavljamo kandže na automobile ljudima. To bi sve bilo u saradnji sa MUP RS i prekršaji bi se plaćali kao neki drugi, i u prvih sedam dana to bi bilo 50 odsto jeftinije. To ne bi uticalo na smanjenje prihoda u gradu jer bi i ljudi koji rade ovaj posao lakše ga radili, ne bi postavljali kandže nego slikali one koji nepropisno parkiraju, i lakše i učinkovitije obavljali ovaj posao", ovjasnio je Stanivuković.

Dodao je da je u centru grada planirano postavljanje besplatnog interneta za sve građane.

"Plan je da, takođe u centru grada, postavimo jedan defibrilator", kazao je Stanivuković.

Saša Čudić, potpredsjednik Skupštine grada Banjaluka, istakao je da će ako, u slučaju obimnog dnevnog od 85 tačaka ne stignu završiti 25. i 26. marta, sjednica gradskog parlamenta biti nastavljena 30. marta.

"Pored prijedloga budžeta, tu je i set prijedloga o dodjeli poslovnih prostora podposebnim uslovima, kao i mnogo regulacionih planova što je veoma bitno", kazao je Čudić.