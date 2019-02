"Prijedorputevi" kažnjeni zbog kašnjenja u izgradnji vodovoda

​BANJALUKA - Banjalučka Gradska uprava kaznila je sa pet odsto od iznosa predviđenog ugovorom preduzeće "Prijedorputevi" zbog kašnjenja u izgradnji dijelova velikog vodovodnog sistema "Crno vrelo", koji treba da obezbijedi snabdijevanje vodom za 20.000 potrošača sa rubnih područja Banjaluke i Prijedora.

Prema izvještaju gradskog Odjeljenja za komunalne poslove, utvrđeno je da je preduzeće "Prijedorputevi" kasnilo sa izvođenjem radova na podsistemu "Zvijezda", jednog od ključnih dijelova projekta "Crno vrelo".

Nadzorni organi Odjeljenja za komunalne poslove utvrdili su da su u predviđenom roku završeni radovi na kraku "B", mreži na području Dedića lokve i Donjih kola, te kraku "C", od rezervoara "Zvijezda" do Đurića glavice, dok radovi na kraku "F", koji obuhvata područje sela Bistrica, kasne i da je do sada realizovano tek 50 odsto ugovorenog posla.

"Zbog kašnjenja u realizaciji radova na kraku `F` u dužini od 1.688 metara, izvođač radova je sankcionisan sa pet odsto u skladu sa članom pet osnovnog ugovora", istakli su iz Odjeljenja za komunalne poslove.

Iz ovog odjeljenja dodaju da je na zahtjev izvođača rok za završetak ovih radova već jednom produžavan, ali da ni novi rok nije ispoštovan.

"U tom periodu su vremenske prilike bile loše, ali su radovi nastavljeni i očekuje se da bi u narednih desetak dana trebali biti završeni", navode iz gradskog Odjeljenja za komunalne poslove.